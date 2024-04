Cunoda kvůli kolizi s Magnussenem letos poprvé nedojel do cíle

Zatímco v Japonsku Júki Cunoda díky desátému místu v cíli zářil, po Velké ceně Číny měl pilot týmu RB podstatně méně důvodů k radosti.

Japonec totiž v průběhu celého víkendu zaostával za svým kolegou Danielem Ricciardem, a vše vyústilo v odstoupení v závodě poté, co Cunoda kolidoval s Kevinem Magnussenem.

„Je nešťastné a frustrující, jak to tentokrát dopadlo. Až do kontaktu s Magnussenem jsem byl spokojený s tím, jak jsem v závodě postupoval. Po zajetí safety caru jsem získal několik pozic, takže mám pocit, že jsem maximalizoval to, co jsem mohl udělat, přestože se samotné tempo nezlepšilo tak, jak jsme chtěli,“ uvedl Cunoda.

„Klouzalo nám to více než ostatním. Tým na mě tvrdě tlačil a pomáhal mi to vyřešit, ale celkově jsme tento týden nebyli schopni předvést náš skutečný silný výkon, což je škoda. Ve Faenze se podíváme na to, proč tomu tak bylo. Jsem si jistý, že se jako tým vrátíme v Miami silnější,“ uzavřel brzy 24letý závodník.