Cunoda je rád, že se přestěhoval do Itálie

Cunoda si sedačku u AlphaTauri zasloužil třetím místem v celkovém hodnocení loňské sezóny formule 2. Hned v prvním závodě zazářil devátým místem v Bahrajnu.

V dalších třech závodech ale nebodoval, v Imole pak boural v kvalifikaci a do problémů se dostal i v závodě, když jel na bodované pozici.

Red Bull se proto rozhodl, že se Cunoda přestěhuje z Velké Británie do italské Faenzy, kde je také sídlo sesterského týmu Red Bullu. Japonskému pilotovi to mělo pomoci opět zlepšit jeho výkony a více se zapojit do dění v týmu.

Podle Cunody už přesun přináší své ovoce. Hovoří za to i čísla, když Cunoda bodoval čtyřikrát v posledních sedmi závodech.

„Myslí, že přesun do Faenzy blíže továrně byl určitě dobrým rozhodnutím. Poslední dobou celý závodní víkend, jak zrychluji a zlepšuji se v průběhu tréninků, je lepší v porovnání s prvními třemi nebo čtyřmi závody, výjimkou byla Francie,“ řekl Cunoda.

„Myslím, že to bylo určitě dobré rozhodnutí. Strávil jsem spoustu času s inženýry, více než předtím. Líbí se mi to, abych pravdu řekl, mám radši Itálii. Mám rád jídlo, protože japonská kuchyně je podobná té italské a v Japonsku je spousta italských restaurací. Má podobnou chuť a je bližší Japonsku. Také mám rád to počasí.“

Cunoda přiznává, že jeho disciplína a soustředění na F1 nebylo před jeho přestěhováním do Itálie ideální. Ve Velké Británii trávil volný čas tréninkem a hraním počítačových her.

Nyní má možnost více mluvit s inženýry, což přineslo klidnější přístup během závodního víkendu.

„Poslední dobou jsem se snažil trávit více času závoděním, což jsem samozřejmě měl dělat už před sezónou. Trávím teď více času s inženýry, analyzujeme předchozí závod nebo se připravujeme na další, to je dobré,“ přiznává rodák ze Sagamihary.

„A rozhodně se před pátkem cítím uvolněnější, protože je všechno připraveno. Komunikujeme už před mým příchodem na trať. Než jsem se přestěhoval do Itálie, hrál jsem počítačové hry a samozřejmě trénoval, většinu času jsem ale trávil před obrazovkou.

„Nedělal jsem si čas na přemýšlení o závodění nebo dalším závodě. Nyní se více snažím myslet na závodění, díky čemuž jsme našli dalších pár věcí a problémů z předchozích závodů a lépe se připravíme na další závod. Rozhodně jsem potřeboval větší disciplínu.“