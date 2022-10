Cunoda je připraven se stát lídrem týmu

Pierre Gasly odchází a do týmu přijde De Vries, který je sice starší než Cunoda, ale ve formuli 1 bude nováčkem.

Japonec se v sezóně 2022 dopustil několika chyb, když boural v Kanadě a Singapuru a na Silverstonu se srazil s Gaslym. Cunoda připustil, že podobné chyby jsou nepřijatelné.

Jezdec AlphaTauri se v současné době nachází v šampionátu na 17. místě. V posledních 12 závodech nezískal žádný bod. Celkem letos bodoval třikrát. Gasly bodoval šestkrát a na kontě má 23 bodů. Francouz ale odchází do Alpine. Do AlphaTauri přijde De Vries, který je sice o pět let starší než Cunoda, ale ve F1 má na kontě jen jeden start – Cunoda už odstartoval do 38 závodů a zná samozřejmě lépe prostředí týmu.

Na otázku médií během Velké ceny Japonska, zda se cítí být připraven být příští rok lídrem týmu, Cunoda odpověděl jednoduše: „Ano“.

„Myslím, že se musím během zbytku sezony naučit spoustu věcí, například od Pierra,“ řekl Cunoda, kterého cituje Racingnews365.

„Chyby, které jsem udělal v Singapuru, musím omezit a spousta věcí, jako jsou například penalizace, je zbytečných, takže se určitě musí zlepšit, ale zároveň s tempem, zejména na jedno kolo, jsem docela spokojený a mám zatím dobrý pokrok.“

„Chci si udržet tuhle formu až do příštího roku. Rozhodně se musím dostat zpátky do dobrého rytmu, jaký jsem měl v první polovině sezony.“