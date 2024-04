Cunoda je letos na jiné mentální úrovni. Jsem s ním moc spokojený, tvrdí Bayer

Pilot Júki Cunoda zažívá povedený vstup do sezony. Daří se mu porážet zkušenějšího kolegu Daniela Ricciarda, třikrát ze čtyř pokusů se dokázal kvalifikovat v první desítce a v posledních závodech začal i bodovat.

To platilo i v případě jeho domácí velké ceny v Suzuce, kde Japonec po výkonu, který zahrnoval i několik odvážných předjížděcích manévrů, dojel desátý.

Cunodu po závodě chválil konzultant Red Bullu pro motorsport Marko Helmut a pozitivní dojem udělal i na výkonného ředitele stáje RB Petera Bayera.

„Řekl, že do toho půjde s duchem samuraje. Myslím, že to byl pro něj úžasný úspěch, dojet takto před domácím publikem a zástupci Hondy. Někdo mi řekl, že to bylo poprvé od výsledku Kobajašiho v roce 2012, kdy domácí jezdec získal bod v japonské velké ceně, což je pro Júkiho skvělé,“ prohlásil Bayer na adresu Cunody.

„Byla to od něj bezchybná jízda. Když to bylo třeba, staral se o pneumatiky, a když na to musel tlačit, tak to udělal také. Při zastávce v boxech mu pak pomohl tým. Celkově jsem s ním velmi spokojený,“ uvedl Rakušan.

Podle Bayera letos Cunoda ukazuje, že se mentálně posunul vpřed. A údajně nejen v tomto ohledu.

„V posledních několika závodech jsme viděli, jaký udělal pokrok. Přes zimu se posunul fyzicky, ale z hlediska mentální stránky je na úplně jiné úrovni. Čerpá z toho energii, místo toho, aby byl roztěkaný,“ popsal Bayer.