Cunoda je jedním z nejmenších jezdců v historii. Jak jsou na tom ostatní?

Júki Cunoda je prvním japonským jezdcem ve formuli 1 od roku 2014, kdy královnu motorsportu opustil Kamuj Kobajaši.

První japonské jezdce jsme viděli ve F1 v polovině 70. let a celkově jich už jezdily dvě desítky. Cunoda se může stát prvním Japoncem, který vyhraje závod (zatím získali Japonci tři pódia). U AlphaTauri se to povedlo vloni Gaslymu, ale my tím samozřejmě myslíme spíše jeho budoucí velmi reálné angažmá u Red Bullu.

Jeden z nejmenších jezdců

Júki Cunoda je ale už dnes z hlediska statistik výjimečný. Je to jeden z nejmenších jezdců v historii formule 1 – podle oficiálních údajů měří jen 159 cm. To je o 27 cm méně, než nejvyšší jezdec ve startovním poli – Esteban Ocon.

Celková výška jezdců se letos zmenšila – ve srovnání s loňskou sezónou o 33 cm. Odešli totiž relativně vysocí jezdci. Alexander Albon měří 186 cm, Romain Grosjean 180 cm.

Výška současných jezdců formule 1

Jezdec Výška Esteban Ocon 186 cm Antonio Giovinazzi 185 cm George Russell 185 cm Nicholas Latifi 185 cm Lance Stroll 184 cm Max Verstappen 181 cm Charles Leclerc 179 cm Daniel Ricciardo 178 cm Carlos Sainz 177 cm Pierre Gasly 177 cm Nikita Mazepin 176 cm Mick Schumacher 176 cm Kimi Räikkönen 175 cm Sebastian Vettel 175 cm Lewis Hamilton 174 cm Sergio Pérez 173 cm Valtteri Bottas 173 cm Fernando Alonso 171 cm Lando Norris 170 cm Júki Cunoda 159 cm

Cunoda je nepochybně nejmenším jezdcem ve startovním poli a nejmenším jezdcem za mnoho let. Kteří jezdci se ale zapsali do historie formule 1 jako nejmenší a největší?

Bohužel jednoznačně nikdo. Jedna bychom se museli rozhodnout, zda budeme brát v úvahu všechny jezdce, kteří se zúčastnili víkendu F1, nebo jen ty, kteří odstartovali alespoň do jednoho závodu.

To je však nejmenší problém. Údaje o výšce jezdců jsou u některých obtížně dohledatelné – platí to zejména o těch z dávnější historie. Často se také údaje liší a to dokonce i u současných jezdců. Většinou jde o rozdíl 1 až 2 cm. U Verstappena můžete například najít informaci o výšce 180 i 181 cm.

Obecně se předpokládá, že jedním z nejvyšších nebo možná nejvyšším jezdcem byl Hans-Joachim Stuck. Ve formuli 1 závodil v letech 1974 až 1979 a získal dvě pódia. Poté jezdil se sportovními vozy a uspěl i v Le Mans. Jeho výška je 194 cm.

Jako nejmenší jezdec v historii se uvádí Andrea Montermini, který závodil v polovině 90. let, kdy odjel 20 startů. Jeho výška má být 157 cm, takže ještě o 2 cm méně ve srovnání s Cunodou. Například britský Autosport ale u jeho jména uvádí hodnotu 168 cm, takže je potřeba to brát s rezervou.

Mezi nejmenší jezdce v F1 patřil dlouhodobě Felipe Massa (166 cm). Malého vzrůstu ale byli i jezdci z dob dávno minulých. Například slavný Tazio Nuvolari měřil jen okolo 160 cm.

Nejvyšší jezdeckou sestavu bude mít i letos Williams. Nejmenší i kvůli Cunodovi AlphaTauri.

Jezdecké sestavy

Tým Průměrná výška Williams 185 cm Alfa Romeo 180 cm Aston Martin 179,5 cm Alpine 178,5 cm Ferrari 178 cm Red Bull 177 cm Haas 176 cm McLaren 174 cm Mercedes 173,5 cm AlphaTauri 168 cm

Výška není důležitá

Výška jako taková není důležitá, i když může představovat problém. Týká se to zejména náhradních jezdců, kteří se musí vměstnat do vozu pro menšího jezdce. George Russell (185 cm) vloni nahradil Lewise Hamiltona (174 cm) a úplně pohodlně se necítil.

Hlavní je ale hmotnost. Minimální hmotnost daná pravidly bere v úvahu hmotnost prázdného vozu, pneumatik a jezdce.

Jezdce stojícího po kvalifikaci či závodě na váze viděl asi každý. Pokud má jezdec menší hmotnost, může tým využít závaží pro lepší vyvážení. Vyšší jezdci (ale nejen ti) tak drželi mnohdy až drastické diety.

Od roku 2019 se sice hmotnost jezdce i vozu stále počítají dohromady, ale před sezónou se jezdec i se sedačkou zváží a pokud výsledná hmotnost bude nižší než 80 kg, chybějící hmotnost se vyváží závažími, které se připevní do kokpitu pod sedadlo.