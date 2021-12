Cunoda je frustrovaný, když kvůli traťovým limitům přišel o dobrý čas

Japonec skončil v kvalifikaci na okruhu Yas Marina osmý. Prvním pokusem v Q3 se dostal na třetí místo, kde ale nevydržel dlouho. Při svém měřeném kole totiž porušil limity tratě a o svůj čas přišel.

„Zatím to byl dobrý víkend, dnes jsem ale trochu frustrovaný. Je velká škoda těch tratových limitů v Q3, myslím že bez toho, aby mě někdo táhl ve větrném pytli, to bylo dobré kolo. Moje důvěra se tento víkend vrátila a na trati se to projevilo. Ve voze se cítím nejvíce jistý od prvního závodu v Bahrajnu, což je opravdu pozitivní,“ řekl Cunoda.

Jen tři jezdci z první desítky odstartují na střední sadě. Kromě obou pilotů Mercedesu to bude právě Cunoda.

„Jsem opravdu spokojen se svým kolem v Q2, znamená to, že budu startovat na střední sadě, což mě staví do opravdu silné pozice. Je to rozhodně dobrý způsob, jak zakončit sezónu, zítra to všechno musím poskládat dohromady.“

Gasly mimo nejlepší desítku

Mezi deset nejrychlejších do třetí části kvalifikace naopak tentokrát nepostoupil Pierre Gasly.

Francouzovi nevyšel risk postoupit na střední sadě a obsadil dvanácté místo.

„Dnes jsme jednoduše byli až příliš pomalí na Q3. Od začátku víkendu se trápíme, v porovnání s Júkim jsem hodně ztrácel a nedokázali jsme zkrátka najít řešení tohoto problémů,“ řekl Gasly.

„Celou sezónu jsme byli v kvalifikacích skvělí, takže se musíme podívat na data, abychom pochopili, co se dnes stalo a pro zítra se to pokusili napravit. Vyberu si pneumatiku pro start, což je pozitivní, a uvidíme, co můžeme udělat pro postup vpřed.“