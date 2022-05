Cunoda je blízko netradiční penalizaci. FIA by mu „sečetla žluté karty“

Formule 1 má dva „systémy“, které hlídají ukázněnost jezdců v průběhu sezóny. V prvním případě jde o trestné body, které se obvykle připojují v počtu 1 až 3 k jinému trestu. Pokud jezdec dosáhne 12 bodů, čeká ho zákaz startu v jednom závodě.

Druhou je napomenutí. Je to nejmírnější trest. Jezdec nepřijde o čas a ani neklesne na startovním roštu. Pokud však získá pět napomenutí za sezónu, dostane při nejbližší příležitosti penalizaci 10 míst. Čtyři z pěti napomenutí musí být za dění na trati – jezdec může být totiž napomenut třeba také za zmeškání hymny před startem závodu.

Na rozdíl od trestných bodů platí napomenutí vždy do konce sezóny. Cunoda už má čtyři a to se jede teprve sedmý závod sezóny. Pokud do konce roku získá ještě jedno napomenutí, čeká ho pokles na startovním roštu.

Své čtvrté napomenutí dostal Cunoda za blokování Magnusena ve druhém tréninku. Jezdec Haasu se musel vydat do únikové zóny. Stewardi byli v šetření pečliví. Japonskému jezdci přitížilo, že od týmu dostal několik varování, že se Magnussen blíží.

Tři ze čtyř napomenutí dostal Cunoda za překážení soupeřům v trénincích.

Pravidlo bylo zmírněno

Paradoxní je, že od letošní sezóny bylo pravidlo zmírněno. Do loňska stačilo jezdci získat tři napomenutí, aby penalizaci dostal, ale nepamatujeme si, že by k tomu v posledních letech došlo.

Cunoda je také úspěšný sběratel trestných bodů – aktuálně jich má sedm.