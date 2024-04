Cunoda jako jezdec rozkvetl, chválí možného kandidáta na sedačku u Red Bullu Marko

Již před sezonou vše nasvědčuje tomu, že bude zajímavé sledovat, jak si v interním souboji letos povedou jezdci stáje RB, kterými jsou 23letý Júki Cunoda a o jedenáct let starší Daniel Ricciardo.

Z bitvy, ze které by teoreticky mohl vzejít nástupce Sergia Péreze v Red Bullu, zatím jednoznačně lépe vychází mladý Japonec.

Cunoda předčil Ricciarda i během uplynulého víkendu v Suzuce, kde se (na rozdíl od Australana) nejprve dokázal kvalifikovat do první desítky a nechyběl ani na konci závodu, když si dojel pro jeden bod.

Současné výkony Cunody, který dva týdny před závodem v Suzuce dojel sedmý v Melbourne, pozitivně hodnotí i poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko. Osmdesátiletý Rakušan pochválil japonského pilota i za to, že v poslední době během závodů tolik neláteří do vysílačky.

„Máme za sebou čtyři závody a Júki se v kvalifikacích třikrát dostal po poslední části. Je konzistentní a jeho chyby jsou minulostí. Stejně tak je pryč i jeho nedostatečná kontrola v rádiové komunikaci. Opravdu rozkvetl," řekl Marko pro Sky Deutschland.

Marko nicméně zároveň zdůraznil, že v boji o případný zisk sedačky u Red Bullu, nemá Cunoda zdaleka vyhráno.

„Je teprve duben a je před námi ještě spousta závodů. Až přijde letní přestávka, budeme situaci s jezdci řešit. Chceme to pečlivě sledovat a udělat správné rozhodnutí. To bude určitě trvat až do léta,“ dodal bývalý pilot F1.

Pokud by však Cunoda nezískal pro sezonu 2025 místo u Red Bullu, mohla by se mu výhledově rýsovat i jiná příležitost. Konkrétně u Astonu Martin, který bude od roku 2026 vyžívat pohonné jednotky japonské Hondy...