Cunoda i Ricciardo by mohli zůstat u RB i v příštím roce, zní z týmu

Vloni zraněného Ricciarda nahradil Liam Lawson a nevedl si na nováčka vůbec špatně. Helmut Marko tehdy naznačoval, že nejpozději v roce 2025 bude na startovním roštu.

Na začátku letošního roku se Ricciardovi příliš nedařilo, a tak se okamžitě objevily spekulace, že by ho mohl Lawson nahradit už letos. Nebylo by to žádné překvapení, protože Red Bull nemá problém měnit jezdecké sestavy v průběhu sezóny – a to dokonce ani u svého hlavního týmu, jak jsme viděli v minulosti.

Nyní to ale vypadá, že by se Lawson nemusel dočkat vůbec.

Júki Cunoda má sedačku... asi ne jistou, ale je velmi blízko prodloužení. Pokud samozřejmě neodejde jinam.

„Rozhodně věřím, že udělal velký krok vpřed,“ řekl generální ředitel RB Peter Bayer. „Je to fyzickou přípravou, ale také jeho mentální připraveností k lepším výkonům a dodávání výsledků. Jeden příklad jsem zmínil už minule: Myslím, že prostě pochopil, že pokaždé, když bude v rádiu nadávat, bude ho to stát desetinu. Dostal to pod kontrolu a je extrémně profesionální, pokud jde o způsob, jakým pracuje s inženýry.“

Cunoda bodoval čtyřikrát v posledních pěti víkendech a získal 15 z 20 bodů týmu.

Co se týče potvrzení jezdecké sestavy, Bayer jasně řekl, že Ricciardo je v plánech týmu.

„S oběma našimi jezdci jsme velmi spokojeni. Máme velmi silnou sestavu, skvělého rezervního jezdce a velké talenty ve F2 a F3.“

Bayer také zdůraznil, že tým má „skvělého rezervního jezdce“ a „nesmírně cenného člena týmu,“ kterému však na konci letošní sezony končí smlouva.

„Liam je nesmírně cenným členem našeho týmu. Je s námi každý víkend a hodně pracuje na simulátoru. Ale jak jsem již řekl, v současné době se snažíme najít výkonnost s oběma jezdci, kteří v našem voze momentálně sedí. O situaci pro rok 2025 zatím opravdu nemluvíme. Máme ten luxus, že máme za sebou silnou základnu. Soustředíme se na dění na trati a na několik následujících závodů do letní přestávky.“