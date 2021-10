Cunoda dostal domů vlastní simulátor

Pierre Gasly má na svém kontě 66 bodů a je v první desítce. Cunoda má bodů jen 18, což je o 2 více než George Russell.

Red Bull nedávno potvrdil, že Cunoda zůstane u týmu také v příštím roce. Japonec to komentoval slovy, že ho to samotného překvapilo. Kromě toho, že si ho Red Bull ponechal, dělá maximum, aby mu vstup do královny motorsportu usnadnil. Přestěhoval ho do Itálie, aby byl blíže továrně a také mu domů nainstaloval simulátor.

„Odjel jsem hodně kol,“ řekl Cunoda, kterého cituje Motorsport.com. „Samozřejmě to není úplně to samé jako v plnohodnotném simulátoru Red Bullu, ale je nejrealističtější, jaký jsem kdy používal.“

„Hlavním přínosem simulátoru je poznání trati a zdokonalení jízdy. Mohu si také zopakovat něco, co se stalo v předchozím závodě, nebo si procvičit nějakou konkrétní část jízdy.“

„Mít simulátor doma je užitečné. Se svým inženýrem mohu také diskutovat o tom, co na něm dělám, a simulovat závodní víkend od FP1 až po kvalifikaci na základě plánů, které mi inženýr vytvořil, abych je mohl použít, takže na tom můžeme pracovat společně.“

F1 čeká závod v Turecku. V Istanbul Parku Cunoda nikdy nezávodil, takže se mu simulátor hodí.

„V posledních pěti závodech jsem byl docela konzistentní, ale výkon a tempo nebyly tak dobré,“ pokračuje Cunoda, který chce být tento víkend konkurenceschopnější.

„Za předpokladu, že bude sucho, to vypadá na fyzicky náročnou trať se zatáčkami, jako je osmá. Takže to bude těžké, ale těším se na to.“