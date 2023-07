Cunoda: De Vriesova zpětná vazba byla na úrovni Laudy z filmu Rivalové

Júki Cunoda ocenil svého dnes již bývalého kolegu Nycka de Vriese. Podle Japonce uměl Nizozemec týmu poskytovat velmi dobrou zpětnou vazbu.

Júki Cunoda si od nadcházející GP Maďarska bude muset zvyknout na nového týmového kolegu.

Red Bull se totiž rozhodl propustit Nycka de Vriese, s jehož výkony nebyl spokojen, a místo něj do závodní sedačky týmu AlphaTauri pomyslně usadil zkušeného Daniela Ricciarda.

Když byl nyní Cunoda v Maďarsku dotázán, co se za půl roku od de Vriese naučil, Japonec, kterého cituje Autosport, odpověděl:

„Šlo hlavně o zpětnou vazbu. Nikdy jsem neviděl jezdce, který by byl při popisování jednotlivých detailů tak konkrétní, díky čemuž to šlo velmi dobře pochopit. Myslím, že je to jedna z věcí, díky kterým byl v minulosti tak úspěšný. Osobně mám v tomto ohledu limity, takže musím udělat krok vpřed,“ přiznal Cunoda s tím, že de Vries dokázal na základě svých pocitů týmu navrhnout, jak by měly být nedostatky vozu řešeny.

„Nejvíce na mě zapůsobil poslední den testu v Abú Zabí. Jel s naším vozem a popisoval, jak se chová přední křídlo při průjezdu zatáčkou. Nějakým způsobem odhadl, co dělá přední křídlo, a rozpoznal, jakou charakteristiku a jakou konstrukci předního křídla používáme,“ přiblížil japonský jezdec, který v tomto ohedu de Vriese dokonce přirovnal k Laudovi.

„Nedávno jsem viděl film Rivalové (v originále Rush, pozn. red.) a v něm Nikiho Laudu, jak dává opravdu dobrou zpětnou vazbu na auto. Nyck je tady jako Niki Lauda,“ uvedl Cunoda.

Zprávu o konci de Vriese mu předal Horner

Cunoda rovněž prozradil, kdy a jak se zprávu o konci de Vriese dozvěděl.

„Oznámil mi to Chrisitan (Horner, pozn. red.) těsně předtím, než to bylo oficiální. Potkali jsme se náhodou v továrně Red Bullu a řekl mi to. Už se o tom spekulovalo, takže mě to ani moc nepřekvapilo. Ale trochu ano, protože to bylo rychlé,“ popsal Cunoda s tím, že byl následně s de Vriesem v kontaktu.

„Po oznámení jsem mu napsal. Nevím, zda je dobré o tom mluvit, ale vyjádřil jsem mu uznání. On mi pak také napsal pěknou zprávu.“