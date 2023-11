Cunoda dal Tostovi na rozloučenou čtyři body za osmé místo

Japonec dotáhl do bodovaného konce dobře rozjetý víkend. V sobotu postoupil do třetí části kvalifikace a vyjel si pro start šesté místo.

V průběhu závodu se před něj dostali Sergio Pérez a Fernando Alonso, osmým místem v cíli nicméně Cunoda vyrovnal svůj nejlepší letošní výsledek z Austinu.

„Děkuji všem, že mě zvolili Jezdcem dne. Byl to náročný závod. V jednu chvíli jsem si myslel, že bychom mohli dojet v nejlepší šestce. Nevyšlo to, ale nelituji rozhodnutí zůstat na trati a zkusit strategii jedné zastávky. Dal jsem do toho všechno a jsem se sebou spokojen,“ řekl Cunoda.

„Celkově to byla dobrá sezóna. Na začátku jsme se potýkali s výkonností vozu, v průběhu sezóny jsme ji ale dokázali zlepšit. Ačkoliv jsme nedosáhli na sedmé místo v Poháru konstruktérů, v poslední fázi sezóny jsme se posunuli z 10. na 8. místo, vše díky týmům v Bicesteru a Faenze.

„Zároveň jsem udělal pár chyb, hlavně v Mexiku. Gratuluji Williamsu. Zasloužili si to a já si bitvu s nimi užil.

„Děkuji Franzovi, užil jsem si poslední tři roky, rozhodně mi bude chybět. Bez jeho rad, jak se zlepšit, bych nebyl schopen se ve své kariéře formule 1 tak posunout. Vážím si ho a vím, že zůstaneme v kontaktu.“

Tost se rozloučil s týmem

Po 18 letech končí v pozici šéfa týmu AlphaTauri na konci letošní sezóny Franz Tost.

67letý Rakušan zhodnotil sezónu, ve které tým nenaplnil svá očekávání, a to konečné sedmé místo v Poháru konstruktérů. To získal Williams, který AlphaTauri porazil o 3 body.

„Odstartovali jsme s Júkim na šestém a Danielem (Ricciardem) na 15. místě. Oba měli dobrý start a v prvním kole neztratili žádnou pozici. Po strategické stránce jsme rozdělili naše vozy, u Júkiho jsme se rozhodli pro strategii jedné zastávky a u Daniela pro dvě zastávky,“ řekl Tost.

„Bylo to špatné rozhodnutí, se strategií dvou zastávek jsme s Júkim mohli skončit šestí nebo alespoň sedmí, jelikož byl rychlejší než soupeři, co jej předjeli v posledních kolech.

„Proto jsme sezónu zakončili na osmém místě v Poháru konstruktérů, což je pochopitelně zklamání, protože naším cílem bylo sedmé místo. Z pohledu aerodynamiky jsou tu pozitiva, nová podlaha fungovala celkem dobře, což je dobré znamení pro vůz na příští rok.

„Jelikož to byl můj poslední závod, chci využít příležitosti a poděkovat všem fanouškům formule 1 za jejich podporu, FIA, FOM, všem týmům formule 1, Hondě, Pirelli a všem, se kterými jsme za posledních 18 let spolupracovali. A samozřejmě mému týmu a všem jezdcům, se kterým jsem měl tu čest pracovat. Všem přeji úspěšnou budoucnost.“