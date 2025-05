Cunoda chce zapracovat na třetí části kvalifikace. Test v Silverstonu neproběhl hladce

Cunoda má za sebou tři víkendy a dva závody za Red Bull – v Džiddě po startu kolidoval s Gaslym, takže o třetí závod pro Red Bull přišel.

Jedna z hlavních věcí, kterou chce zlepšit, je výkon v závěrečné části kvalifikace. V Miami k tomu bude mít prostor, protože jezdce čekají hned dvě kvalifikace.

„Abych byl zcela upřímný, v posledních několika závodech jsem to v Q3 nedokázal dát dohromady,“ řekl Cunoda ve čtvrtek v Miami.

Cunodovi se podle jeho slov daří postupně zlepšovat v prvních dvou částech kvalifikace, ale v té třetí musí jet na hraně a to mu zatím dělá problém.

„Když na auto zatlačíte o něco víc, než zvládne – byť jen o 2 % víc, než si auto přeje, tak reaguje prostě úplně jinak, než na co jsem byl zvyklý,“ vysvětluje Cunoda.

„Zatím to nedokážu předvídat. To přijde se zkušenostmi v Red Bullu. Doufejme, že to přijde přirozeně.“

„Je to něco, na čem musím zapracovat. Pokud se kvalifikuji výše, je tu větší šance na zisk bodů a můžete být s týmem flexibilnější ohledně strategie. Je to proto rozhodně prioritní oblast, na které je třeba pracovat.“

„Jsem s dosavadním pokrokem spokojený. Sebevědomí tam je, ale když se v kvalifikaci dostanete na 100 procent limitu, tak je to v podstatě poprvé, co se s tím setkáte, protože do té doby nejedete na 100 procent.“

„V kvalifikaci jsem zatím většinou zažil nový druh chování auta a ne vždy jsem se s tím dokázal vypořádat. Neřekl bych, že je auto extrémně obtížné – jen potřebuje více času a zjistit, kde je jeho limit.“

Test v Silverstonu

Mezi závody v Saúdské Arábii a Miami si Cunoda vyzkoušel vůz RB19 z roku 2023. Na okruhu v Silverstonu absolvoval TPC test – tedy test s předešlým vozem. Závodní jezdci mohou odjet v součtu jen 1000 km za rok.

„Zažil jsem klasické britské počasí – na začátku bylo mokro a nepřivezli jsme žádné pneumatiky do mokra, protože jsme nechtěli plýtvat kilometry pro test TPC,“ řekl Cunoda, kterého cituje RacingNews365.

„Čekali jsme poměrně dlouho, než trať oschla. Bohužel jsme na konci dne měli také menší problém, takže jsme toho nakonec moc nenajezdili, ale i tak super zážitek.“

„Upřímně řečeno je těžké pocítit rozdíl. Byly to úplně jiné podmínky a úplně jiné vlastnosti zatáček ve srovnání s předchozími závody, které jsem jel. Nechtěl jsem dávat hloupou zpětnou vazbu, aby nedošlo ke zmatkům, takže jsem jim jasně řekl, co jsem cítil, ale jinak to pro mě byl dobrý test, abych získal nějaké kilometry.“