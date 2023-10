Cunoda chce, aby Red Bull věděl, že vůbec nepřemýšlí o Astonu Martin

Júki Cunoda doufá, že jeho budoucnost neovlivní přechod Hondy od Red Bullu k Astonu Martin.

Honda bude ještě dva roky dodávat své pohonné jednotky Red Bullu a AlphaTauri. To je dost možná i důvod, proč Cunoda zůstává u sesterského týmu Red Bullu. Současně ale Japonci vyvíjí novou pohonnou jednotku. Od roku 2026 ji budou dodávat Astonu Martin. Mohl by se Cunoda přesunout tam? Občas se takové spekulace objeví...

Cunoda ale zatím zůstává u AlphaTauri, kde bude v příštím roce jeho týmovým kolegou Daniel Ricciardo. Minimálně na začátku roku tomu tak bude.

Nelze vyloučit, že Red Bull nahradí v průběhu roku Péreze, pokud bude podobně nekonzistentní jako letos a soupeři budou Red Bullu blíže. Obecně se očekává, že by Péreze nahradil Ricciardo.

Na otázku, zda má pocit, že má šanci usednout do kokpitu Red Bullu, Cunoda odpověděl: „Upřímně řečeno, doufám, že ano.“

„Samozřejmě nejdůležitější je, aby si Red Bull něco špatně nevyložil – jako například, že se teď soustředím na Aston Martin nebo něco takového,“ řekl Cunoda, kterého cituje Motorsport.com.

„Jsem v AlphaTauri a u Red Bullu jsem od svých osmnácti let. Nyní se soustředím na to, abych jezdil pro Red Bull, ne pro Aston Martin.“

„Doufám, že tyhle věci nepochopili špatně a snad opravdu vážně uvažují o mé budoucnosti.“

„Pokud budu podávat dobré výkony jako jezdec, doufám, že o mně budou více uvažovat, a pokud ne, samozřejmě to pochopím. Ale pokud se dokážu prosadit, rád bych dostal šanci.“

Cunoda věří, že pro Hondu je důležité především to, aby japonský jezdec uspěl ve formuli 1 a ne to, aby uspěl s jejím motorem.

Na otázku, zda rozhodnutí Astonu Martin může Red Bullu zkomplikovat jeho uvažování, Cunoda odpověděl: „Pokud je to tak, tak se mi to nelíbí. Nevím, jak probíhají jednání (v Red Bullu) s Hondou, protože Honda stále dodává motor.“

„Ale myslím si, že ze strany Hondy zní, že dokud mohu uspět, dokud může japonský jezdec jednoho dne dosáhnout úspěchu, je jim jedno, kam půjdu.“

„Chtějí, aby byl japonský jezdec úspěšný. Samozřejmě by bylo štěstí, kdybychom pracovali a dosáhli úspěchu společně, ale nakonec je jim to jedno. A to se mi na Hondě opravdu líbí.“

„Je jim jedno, v jakém týmu jste. Nemyslím, že by se soustředili na Aston Martin nebo na cokoli jiného. Soustředí se jen na mě jako na jezdce, na Júkiho Cunodu a na podporu, aby ze mě udělali úspěšného jezdce.“