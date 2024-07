Cunoda: Bylo by zvláštní, kdyby si Red Bull jako případnou náhradu za Péreze místo mě vybral Lawsona

I když od chvíle, kdy Red Bull oznámil prodloužení jezdecké smlouvy se Sergiem Pérezem neuplynuly ani dva měsíce, zdá se, že mexický závodník nemá své místo v rakouské stáji jisté.

Na vině jsou především jeho výkony, když v posledních šesti získal pouze 15 bodů, což je mnohonásobně méně než v případě jeho kolegy Maxe Verstappena.

Několik zdrojů v tomto kontextu hovoří o tom, že Red Bull může s Pérezem rozvázat kontrakt v případě, že bude před letní přestávkou, či na konci sezony, zaostávat za Verstappenem o více než 100 bodů. Kromě toho údajně také nesmí být v šampionátu o více než 5 pozic níže než Nizozemec.

Zatímco druhou podmínku Mexičan nyní splňuje, tu první ne. Na Verstappena ztrácí 137 bodů, a vzhledem k tomu, že před letní pauzou zbývají odjet dva závody, není příliš pravděpodobné, že by se měl Pérez dostat pod hranici ztráty 100 bodů.

Bez ohledu na konkrétní výkonnostní klauzule ve smlouvách nicméně již nyní média spekulují o tom, kdo by mohl Péreze případně nahradit.

Logickou volbou by mohli být jezdci stáje RB (Daniel Ricciardo a Júki Cunoda) či rezervní pilot Liam Lawson.

Vzhledem k tomu, že Cunoda letos podává lepší výkon než Ricciardo, mohl by se řady hledisek jevit ideálním kandidátem, vzhledem k tomu, že Lawson nemá tolik zkušeností.

Možným handicapem pro Cunodu však může být i skutečnost, že je hodně svázán s Hodnou, tedy dodavatelem motorů, se kterým však oba týmy Red Bullu přestanou spolupracovat již na konci roku 2025.

Že by tedy nakonec v případě nutnosti padla volba na Lawsona? Podle Cunody by takové rozhodnutí bylo divné.

„Kdyby si vybrali Liama, bylo by to zvláštní,“ uvedl Cunoda, kterého cituje Autosport.

„Liam odvedl opravdu dobrou práci, když jel na simulátoru, ale myslím, že jsem udělal víc, takže uvidíme, jak to dopadne. Oni vědí, jak s jezdci pracovat,“ poukázal Japonec, který na dotaz, zda se na sedačku u Red Bullu cítí připraven, odpověděl:

„Samozřejmě, že ano. V porovnání s předchozími roky se cítím lépe připraven bojovat proti špičkovým týmům. Nakonec to však budou oni, kdo rozhodne, a to není věc, kterou bych mohl ovlivnit, takže se soustředím jen na to, co musím udělat v následujících dvou závodech,“ dodal Cunoda.