Cunoda byl v Baku se svým výkonem spokojen. De Vries si po chybě sypal popel na hlavu

Tým AlphaTauri získal v Baku jeden bod za desáté místo. Postaral se o něj Japonec Júki Cunoda.

Jako přes kopírák v porovnání s minulým závodem v Melbourne. Tak lze v krátkosti z pohledu výsledků shrnout vystoupení týmu AlphaTauri v Baku.

Zatímco Júki Cunoda zopakoval desáté místo, Nyck de Vries kvůli nehodě (tentokrát jím zaviněné) cíl závodu opět nespatřil.

Japonec si po dojezdu rovněž pochvaloval výkonnostní vzestup AlphaTauri, a rovněž pochválil své mechaniky, kteří museli po sprintu opravovat jeho vůz.

„Dnešní závod byl těžký, ale tým odvedl skvělou práci. Mechanici dokázali po sobotě opravit vůz a inženýrům se podařilo nalézt skvělé nastavení, i když jsme ve druhém sektoru dráhy ztráceli nějaký čas,“ uvedl Cunoda a pokračoval:

„Dokázali jsme předvést dobré tempo a udržet si ho po celý závod, což bylo od týmu úžasné. Spokojený jsem také se svým výkonem. Byl jsem konzistentní a vzhledem k tomu, že jsem byl vklíněn mezi dva McLareny, znamenalo to, že jakákoliv chyba by nás stála bod. Stálo nás to hodně soustředění, ale nakonec se nám podařilo dosáhnout dalšího umístění v první desítce,“ prohlásil brzy 23letý závodník.

De Vries po závodě nezářil

Mnohem méně důvodů měl ke spokojenosti po závodě v Baku druhý pilot stáje AlphaTauri Nyck de Vries.

Nizozemec totiž v desátém kole závodu chyboval a po kontaktu s bariérou musel kvůli poškozenému monopostu odstoupit.

„Nehoda byla naprosto mojí chybou. Byla velmi hloupá a zbytečná, takže za ni nesu odpovědnost. Jsem ze sebe zklamaný, ale tak to prostě je," hodnotil sebekriticky de Vries.

„Z tohoto víkendu si ale můžu odnést i pozitiva a budu se snažit na ně dívat. Jsem rád, že brzy budu opět závodit, abych na tento víkend co nejdříve zapomněl,“ dodal.