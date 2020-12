Cunoda byl překvapen výkonem a přítlakem letošních monopostů F1

Japonský pilot již letos měl možnost usednout při soukromém testu v Imole do monopostu z roku 2018. 20letého Cunodu rozdíl mezi dva roky starým a současným monopostem velmi překvapil.

„Dnes jsem strávil na trati více času, než když jsem v listopadu poprvé zkoušel vůz formule 1. Musím se přiznat, že se teď na konci dne cítím být trochu unavený. Byla to ale velmi příjemná zkušenost,“ řekl Cunoda.

„V Imole jsem naposledy jel s vozem 2018, byl jsem proto překvapen větším výkonem a přítlakem současného vozu. Moje zkušenost z Imoly byla dnes rozhodně užitečným odrazovým bodem,“ dodal Cunoda, jehož potvrzení jako druhého pilota AlphaTauri vedle Pierra Gaslyho pro rok 2021 je očekáváno v nejbližších dnech.

„Bylo tam pár věcí, které mi připadaly nové, během testu jsem se s nimi ale seznamoval a v průběhu dne neustále zlepšoval. Hodně jsem se toho naučil a udělal pokrok z pohledu mého řízení vozu. Zítra (ve středu) začíná volno, mám naplánovaný tréninkový program, abych byl silnější, pár dní ale také strávím doma v Japonsku, abych si zcela odpočinul.“

Sato si užil první den ve F1

Poprvé v životě se v Abú Dhabí do monopostu formule 1 posadil Cunodův krajan Marino Sato. Během úterý absolvoval na okruhu Yas Marina 127 kol.

„Absolvovali jsme celkem dost kol, je jen trochu škoda, že jsem se v jízdě na měkké sadě pneumatik zasekl v provozu. Do té doby to vypadalo dobře, nemohu ale říct, že jsem do toho mohl dát vše, co ve mně bylo. První den ve voze formule 1 jsem si ale přesto užil a byla to skvělá zkušenost, takže doufám, že brzy tento vůz budu testovat znovu,“ řekl Sato.

Tost byl s výkonností obou mladíků spokojen

Šéf týmu AlphaTauri Franz Tost byl spokojen s výkonem obou mladých Japonců.

„Byl to velmi úspěšný test. S dvěma vozy jsme dohromady odjeli 250 kol a pro oba jezdce to byla velmi dobrá zkouška. Júki vůz F1 už testoval v listopadu v Imole, tentokrát ale mohl řídit současnou specifikaci, pro Marina to byla premiéra ve F1,“ řekl Tost.

„Júki odvedl skvělou práci, když nám poskytl velmi dobrou technickou zpětnou vazbu, jeho spolupráce s inženýry byla skutečně přínosná. Také Marino odvedl dobrou práci, odjel spoustu kol, naučil se o voze a o tom, jak funguje tým F1. Pokud v tom bude pokračovat, myslím, že má v motorsportu budoucnost. Byl to velmi plodný test a dobré zakončení úspěšné sezóny 2020,“ dodal Tost.