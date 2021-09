Cunoda by si měl sbalit kufry a jet domů, říká Coulthard

V posledních letech přišla do F1 řada nováčků. Někteří nevydrželi, jiní jsou podle mnohých budoucími šampiony. Můžeme tam zařadit Leclerca, Norrise, Russella a další. Kam bude patřit Júki Cunoda? Do F1 přišel jako nadějný talent. Dokonce se spekulovalo, že se u AlphaTauri moc neohřeje a v roce 2022 ho Helmut Marko přesune do Red Bullu. Jeho výsledky ale zatím nejsou úplně ideální.

Davida Coultharda překvapily Cunodovy komentáře, které pronesl poté, co ho AlphaTauri potvrdila jako týmového kolegu Gaslyho pro rok 2022.

„Byl jsem trochu překvapen, že zůstanu i příští rok,“ řekl Cunoda v Monze a poděkoval týmu. Na otázku proč, reagoval: „Prostě proto, že jsem pořád boural a stál tým spoustu peněz. První polovinu sezony jsem neměl dobrou, zejména v Maďarsku, kdy jsem šel v prvním tréninku do zdi a zničil jsem celý trénink, skoro dva.“

Někteří ocenili upřímnost mladého Japonce, ale Coulthard to vnímá jinak.

„Z jaké planety to je? Myslím, že by si měl sbalit kufřík a jet domů, protože takhle se závodní jezdec nevyjadřuje,“ řekl Coulthard v televizi Channel 4.

„‚Jsem v šoku, že si mě nechali, protože pořád bourám‘. Na jeho místě bych si hned zarezervoval letenku a pořídil ji pěkně levně, protože do konce příštího roku už v F1 nebude.“

Franz Tost se však Cunody zastával. „Júki se každým dnem účí,“ řekl Franz Tost. „Zpětná vazba od inženýrů ukazuje, že vstřebává všechny informace, které mu byly poskytnuty, zlepšuje se. Jako nováček je Júki teprve na začátku této cesty, takže je dobře, že může pokračovat v tom, co jsme společně začali.“