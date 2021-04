Cunoda by si měl najít velmi dobrého manažera, radí mu krajan Kobajaši

20letý Cunoda ukázal svou rychlost už v předsezónních testech, kde byl celkově druhý nejrychlejší za Maxem Verstappenem.

Minulý víkend se Cunoda závodící za AlphaTauri stal prvním Japoncem, který bodoval při svém debutu ve F1, když v Bahrajnu dojel devátý. Cunoda patří do programu Red Bullu a není vyloučené, že by do hlavního týmu značky mohl zamířit možná už příští rok.

Podle Kobajašiho, který byl před několika lety Cunodovým mentorem, by mu prospělo mít po svém boku někoho, kdo mu pomůže zvládnout tento tlak a záležitosti spojené se závoděním.

„Nebojím se. Myslím, že umí (podávat dobré výkony), ale potřebuje mít velmi dobrého manažera! Na vyjednávání kontraktů do budoucna, protože může mít dobré výsledky, ale může možná dělat také chyby. Když bude chybovat, potřebuje někoho, kdo to bude dobře vysvětlovat týmu. Potřebuje filtr, aby to zvládl,“ řekl Kobajaši v podcastu Beyond the Grid.

„Když je stále mladý a nemá zkušenosti v motorsportu, potřebuje znát někoho, kdo mu pomůže zvládnout jeho mysl a sebedůvěru. Není pochyb o tom, že jednoho dne bude dobrý, ale je to i o způsobu, jakým řídí svůj image u týmu a ve formuli 1. To je podle mě nejdůležitější.“

Kobajaši z formule 1 odešel v roce 2014. Od sezóny 2009, kdy debutoval, závodil za Toyotu, Sauber a Caterham. V roce 2012 získal na japonské Suzuce třetím místem jediné stupně vítězů.

„Myslím, že bude dobrý. Záleží jen na tom, jak zapadne a jak se dokáže propojit s autem a s týmem. Zdá se, že v Red Bullu a týmu má velkou podporu, ale i (Pierre) Gasly si u AplhaTauri vede opravdu dobře. (Cunoda) Má vedle sebe skutečně náročného soupeře,“ říká Kobajaši.

„Je důležité, aby se propojil s autem. Ve F2 byl dobrý, když se ale podíváte na F3, nebyl tak výjimečný. Myslím tedy, že pokud se sžije s autem, může být opravdu dobrý,“ připomíná Kobajaši Cunodovo třetí místo v loňském ročníku F2, ale jen deváté místo v celkovém hodnocení seriálu FIA F3 v roce 2019.