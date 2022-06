Cunoda by pokračoval i s poškozeným zadním křídlem

Cunoda měl v průběhu závodu zvláštní problém – klapka jeho zadního křídla se rozpůlila. Ředitelství závodu mu ukázalo černou vlajku s oranžovým kolem, což znamená, že má jezdec poškozený vůz a musí zajet do boxů – kde mechanici poškození opraví, případně musí odstoupit.

Cunoda zajel k mechanikům, kteří použili lepící pásku. Podobná řešení vidíme spíše v jiných sériích, než je F1. Svůj účel to však splnilo.

„Neřekli mi, v čem je problém, takže jsem si myslel, že je to problém s motorem,“ uvedl Cunoda po závodě. „Bylo to zadní křídlo – to jsem nevěděl.“

Cunoda řekl, že by rád pokračoval s rozbitým křídlem bez nutnosti zajíždět do boxů na opravu.

„Jel jsem v pohodě. Dokud mi ředitel závodu nedal tu černooranžovou vlajku, mohl jsem jet dál. Vím, že jako tým nechcete riskovat, zvlášť když máme rozpočtový strop. Ale abych byl upřímný, doufám, že to byl dostatečný důvod k zajetí do boxů. Pokud jde jen o tyto věci, upřímně řečeno, měli bychom riskovat, protože jsem byl schopen jet a měl jsem podobné tempo jako Vettel.“

Připomeňme, že pokud by Cunoda k mechanikům nezajel, ředitelství závodu by ho v lepším případě potrestalo penalizací, ale pravděpodobněji rovnou diskvalifikovalo.

Cunoda dokončil závod na 13. místě. Před problémem s křídlem se pohyboval na šestém místě a bojoval s Hamiltonem, který se před něj dostal chvíli předtím.