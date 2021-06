Cunoda boural v polovině kvalifikací. Chce změnit přístup, inspiruje se Gaslym

Júki Cunoda boural v téměř polovině všech letošních kvalifikací – konkrétně v Imole, Baku a naposledy na okruhu Paula Ricarda. Jeho týmový kolega naopak poměrně stabilně postupuje do třetí části kvalifikace.

„Obvykle mám tendenci od začátku Q1 hodně tlačit na pilu, což nemusím,“ řekl Cunoda. „Není to nutné, protože naše auto má pořád dobré tempo. Vždy má potenciál dostat se do Q3, ale já mám tendenci vždy od začátku tlačit.“

„V posledních třech víkendech jsem udělal dvě chyby ze stejného důvodu – příliš jsem na to tlačil už od prvního kola. Celá kvalifikace tím pro mě skončí předčasně. Řekl bych, že musím být trochu klidnější. Zaujmout jiný přístup, být uvolněnější. Postupně od prvního tréninku budu budovat svou rychlost a sbírat sebedůvěru.“

„Uvidíme, jak bude tento přístup fungovat. Určitě musím změnit přístup, nechci znovu dělat chyby, ale přesto musím v kvalifikaci tlačit, abych měl co nejlepší výsledek.“

Japonec hledá inspiraci u svého francouzského kolegy. „Přistupuje velmi chytře ke každé části víkendu. Ve Francii to bylo vidět. Mezi posledním tréninkem a kvalifikací jsme udělali velké kroky v nastavení, velké změny v nastavení. Nebudu říkat, jakým směrem jsme to měnili, ale v první části kvalifikace byl chytřejší v tom, že se v prvních kolech snažil poznat vyvážení vozu a zjistit, co je na autě jinak.“

„Od té chvíle začal zvyšovat tempo. Má zkušenosti z dlouhého působení ve formuli 1, ale pořád to bere zlehka, získává pocit z auta, poznává vyvážení a pak to dá všechno dohromady, což je jiný přístup než u mě.“

„Mně bylo jedno, že jsme změnili nastavení, prostě jsem na to zatlačil od prvního kola a skončil v bariéře.“