Cunoda a Doohan čelili na sociálních sítích nenávistným příspěvkům od fanoušků Colapinta

Fanoušci Franca Colapinta upřeli o víkendu v Imole svou pozornost na Cunodu a Doohana nebo spíše na Doohanovu rodinu.

Franco Colapinto a Júki Cunoda se v pátečním tréninku potkali na trati. Šlo o jeden z mnoha klasických incidentů, kdy je jezdec v rychlém kole ovlivněn jezdcem v pomalém kole.

Colapinto Cunodovi překážel, což se jezdci Red Bullu nelíbilo a v kokpitu gestikuloval. Následně to na sociálních sítích pořádně „schytal“. Nechyběly ani rasistické urážky.

Oba pak shodou okolností bourali v kvalifikaci. Na sociálních sítích se objevil screenshot z údajného příspěvku na Instagramu (Stories), ve kterém se měl otec Jacka Doohana Colapintovi vysmívat. Měl uveřejnit fotografii nehody s popiskem „velmi působivé“.

Asi nepřekvapí, že si to fanoušci Colapinta nenechali líbit. Ve skutečnosti šlo ale o fake obrázek a Mick Doohan nic podobného nikdy neuveřejnil. Je sice pravdou, že konec svého syna dříve na Instagramu komentoval, ale uveřejnil jen výsledky Gaslyho a svého syna.

V průběhu víkendu a pondělí pak vyšla řada prohlášení. Colapinto vyzval fanoušky, aby se chovali slušně.

„Vím, že jsou nesmírně vášniví a že jsou na lidi vždy velmi tvrdí,“ řekl Colapinto. „Musejí projevovat respekt, a to je to, co všichni chceme. V dnešní době je na sociálních sítích hodně nenávisti. Samozřejmě se vždy snažíme a chceme – pro všechny jezdce – aby tam byl respekt a klid.“

Reagoval také Alpine nebo prezident FIA. „Motorsport je postaven na soutěživosti, vášni a odhodlání – a každý závod, do kterého jezdci nastoupí, tyto hodnoty reprezentuje. Vášeň a nadšení, které k našemu sportu cítíme, by nás měly spojovat, a nikdy by neměly být obráceny v obtěžování nebo nenávist,“ napsal Muhammad bin Sulajim.

„Plně podporuji Júkiho Cunodu a Franca Colapinta a děkuji jim za to, že se veřejně postavili proti rostoucímu problému online zneužívání v motorsportu.“

„Nikdo by neměl být vystaven hrozbám, nenávisti nebo diskriminaci. Pro obtěžování a toxické chování není v naší komunitě místo. Prostřednictvím kampaně Spojeni proti online obtěžování podnikáme rozhodné kroky – zvyšujeme povědomí, poskytujeme podporu a prosazujeme změny.“

„Jsme odhodláni chránit duševní pohodu všech v našem sportu, a společně můžeme vytvořit bezpečnější a více respektující prostředí pro všechny.“

Doohan požádal fanoušky, aby jemu a jeho rodině dali pokoj.

„Jak můžete jasně vidět, příběh, který se šíří výše, je naprosto nepravdivý. Byl vymyšlen argentinskými fanoušky, kteří se snažili vykreslit mě a mou rodinu v negativním světle. Upravil se původní obsah tak, aby to vypadalo, že ho zveřejnil můj otec, což je zcela nepravdivé. Prosím, přestaňte obtěžovat mou rodinu. Nemyslel jsem si, že to zajde až sem,“ napsal Doohan na svém profilu.