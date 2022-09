Cunoda a AlphaTauri vysvětlili okolnosti bizarního odstoupení

Pilot AlphaTauri jezdil na desáté pozici, když na konci 42. kola zamířil k mechanikům pro tvrdou sadu pneumatik. Krátce po opuštění boxů týmu nahlásil, že pneumatiky nejsou správně upevněné, na což tým reagoval příkazem, aby okamžitě zastavil.

Cunoda se následně opět rozjel a bez utažených bezpečnostních pásů pokračoval zpět do boxů. Po další zastávce si Cunoda opět postěžoval na problém, tým mu tak opět nařídil zastavit. Japonec ze závodu nakonec odstoupil.

Inženýr AlphaTauri Claudio Balestri řekl, že tým vyšetřuje příčinu Cunodova odstoupení.

„Po zastávce hlásil něco divného v zadní části auta. Povolali jsme jej zpět do boxů, abychom vyměnili pneumatiky a hned poté došlo k selhání vozu. To nyní tým vyšetřuje,“ řekl Balestri.

„Pro mě to bylo celkem jednoznačné, hlavně vzadu. Proto mi inženýr řekl, abych zastavil,“ dodal Cunoda.

„Nasadili jsme opět nové pneumatiky a já potvrdil, že se mi stala stejná věc. Nejprve jsem si myslel, že se mi jen protáčí kola, protože to byla tvrdá sada, proto jsem měl tak malou přilnavost. Jasně jsem ale cítil, že se něco děje v zadní části auta a inženýři potvrdili, že tam byl problém. Proto jsme zastavili.“

Cunoda tak nemohl do úspěšného konce dotáhnout dobře rozjetý víkend. V kvalifikaci porazil svého týmového kolegu Pierra Gaslyho, když startoval devátý.

„Jsem docela spokojen se svým dosavadním pokrokem a s tím, co jsem dokázal. Tento týden byl z mé strany velmi silný, musím v tom jen pokračovat, zlepšovat se a také se co nejvíce učit od Pierra. V první řadě potřebuji klidný závodní týden. Myslím, že se pak mohu dostat do dobrého rytmu. Ten v současné době vůbec nemám, chci se do něj opět dostat a pravidelně sbírat body,“ dodal Cunoda, který naposledy v bodované desítce dojel v květnu ve Španělsku.