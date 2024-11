Čtyřnásobný mistr světa Verstappen cítí hrdost, ale i úlevu. Tato sezóna mi dala spoustu lekcí, říká

Více titulů dosáhli ve formuli 1 už jen Juan Manuel Fangio (5) a Lewis Hamilton s Michaelem Schumacherem (7). Stejně jako Vettel navíc Verstappen získal své čtyři tituly ve čtyřech letech po sobě.

V ulicích Las Vegas dojel pátý, jeho jediný zbývající soupeř Lando Norris skončil hned za ním, navíc získal bod za nejrychlejší kolo, dva závody a sprint před koncem sezóny má ale Verstappen nedosažitelný náskok 63 bodů.

„Byla to dlouhá sezóna. Začali jsme skvěle, pak jsme ale měli složité období. Jako tým jsme ale zůstali jednotní, pracovali jsme na vylepšeních a táhli jsme společně. Jsem neuvěřitelně hrdý na všechny za to, co pro mě udělali,“ řekl Max Verstappen.

„Stát tady jako čtyřnásobný mistr světa je něco, o čem jsem si nikdy nemyslel, že by bylo možné. V tuto chvíli cítím, že se mi svým způsobem ulevilo, ale také jsem velmi hrdý.

„Samozřejmě, byla to velmi náročná sezóna. Svým způsobem stále preferuji to, jak to bylo v minulém roce (Verstappen vyhrál ještě dominantnějším způsobem, titul si zajistil už pět závodů před koncem a vyhrál 19 z 22 závodů, pozn. redakce), hodně jsem si to užil, tato sezóna mi ale opět dala spoustu lekcí a jsem velmi hrdý, jak jsme to jako tým zvládli. I to svým způsobem udělalo tuto sezónu velmi výjimečnou a krásnou.“

Pérez desátý

Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez startoval do závodu až z 15. pozice poté, co v kvalifikaci vypadl už v první části. Nakonec se dokázal dostat do bodované desítky na desáté místo.