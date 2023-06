Čtyři závody, tři vítězství. V IndyCar opět vládl Palou

Rezervní pilot McLarenu pro formuli 1 a lídr šampionátu IndyCar. Tyto posty v současnosti Alexi Palouvi nikdo upřít nemůže. Španělský závodník za oceánem v neděli večer opět triumfoval, tentokrát slavil na klasické trati Road America.

Ten závodní víkend se odehrával v jejich režii. Kvalifikace se stala kořistí Coltona Herty, který s monopostem týmu Andretti Autosport vybojoval pole position právě před rivalem ze stáje Chipa Ganassiho Alexem Palouem. A i během samotné grand prix byli tito dva nejvíce vidět.

Herta od startu držel své první místo a v roli lídra závodu přečkal i několik restartů. V závěru však rozhodovalo i množství paliva v nádrži. Třiadvacetiletý Kaliforňan zamířil do boxů o kolo dříve než Palou, a to se stalo osudným pro jeho vítězné ambice.

Když zbývalo sedm kol do cíle, bylo už jasné, že musí Herta své tempo zvolnit. V opačném případě by mu hrozilo odstoupení. A již před tím dotírající Palou situace maximálně využil. Na hlavní rovince okruhu se pověsil za Hertu, využil zrychlení ve vzduchovém pytli za Američanovým vozem a vnější stopou skrz první zatáčku se dostal na první pozici.

Pak už své vedení Alex Palou udržel až pod šachovnicovou vlajku. Z posledních čtyř závodů IndyCar tak Španěl vyhrál hned tři, nevyšlo mu to pouze při Indy 500. Nicméně pro slavný podnik ve „staré cihelně“ aspoň vyhrál kvalifikaci. Zásluhou dominantních výkonů z posledních týdnů aktuálně Palou vede šampionát s 324 body, druhý Marcus Ericsson (stájový kolega Paloua od Chipa Ganassiho) má na kontě bodů 250. Španělský závodník vyhrál svůj první titul v IndyCar předloni a letos je na nejlepší cestě tento úspěch zopakovat.

„Moc děkuji celému týmu Chip Ganassi Racing za úžasný víkend. A taky musím mé stáji pogratulovat k jejímu 250. vítězství,“ napsal šťastný Palou na svůj twitter.

Podobné důvody k radosti neměl Herta. Konečné páté místo sice není neúspěchem, po strávení většiny závodu na čele však amerického pilota v cíli přemohlo zklamání. Pilot týmu Andretti Autosport zamířil naposledy do boxů 15 kol před cílem.

„V tu chvíli mi nebylo jasné, jak se nakonec celý závod vyvine. Bylo těžké odhadnout, jestli to s palivem vyjde, nebo ne. Do cíle zbývalo 15 kol, což obvykle na jedno dotankování vydrží. Proto je to frustrující. Měli jsme nejlepší auto,“ řekl Herta pro motorsport.com.

Špatnou sérii si na Road America protáhl Hertův týmový kolega od Andrettiho Romain Grosjean. Francouz už v sobotu čelil nadávkám ze strany Willa Powera kvůli incidentu v tréninku a v samotném závodě se vlastní vinou dostal mimo trať do štěrkové zóny a nabral nemalou ztrátu. V prvních čtyřech závodech roku získal expilot F1 jednu pole position a dvakrát skončil druhý, v posledních třech závodech včetně Indy 500 naopak bývalý pilot Haasu nebyl klasifikován ani v top 20.

Sezona IndyCar bude pokračovat 2. července na další klasické trati Mid-Ohio.