Čtyři zatáčky zmizely. Okruh v Singapuru bude letos jiný

Letošní Velká cena Singapuru se pojde na poměrně výrazně upraveném okruhu.

Singapur je městský okruh a ve městě se občas provádí přestavby a rekonstrukce. Kvůli jedné takové se (zřejmě dočasně) pojede grand prix na odlišné trati. Čtyři téměř pravoúhlé zatáčky v posledním sektoru zmizí a nahradí je rovinka o délce 397,9 metru.

Konkrétně jde o původní zatáčky 16 až 19 pod tribunou. Kvůli jejich absenci bude mít okruh 19 místo 22 zatáček. Zatáčka číslo 20 bude nově 16. Celkově se díky tomu okruh zkrátí o 153 metrů z 5,063 km na 4,928 km.



Letošní verze okruhu. Foto: Mercedes

Vloni závod zkrátil déšť a časový limit, ale normálně se jezdilo na 61 kol. Zkrácení by tak v průběhu závodu ušetřilo přes 8 kilometrů. Ale k tomu nedojde. Závod bude prodloužen z 61 na 62 kol.

Závody v Singapuru velmi často atakovaly limit dvou hodin. Je to samozřejmě způsobené layoutem trati, ale také častými výjezdy safety caru (vyjel v každém závodě a v posledních letech dokonce v průměru dvakrát).

Občas se objevovaly názory, zda i s ohledem na fyzickou náročnost závod nezkrátit, jako je tomu v Monaku, kde se nejezdí na obvyklých 300+ km ale na 260 km. Tento návrh ale nikdy nebyl reálně diskutován. Letos by však mohl být limit více v bezpečí, protože i když FIA přidala jedno kolo, časy na kolo budou kratší. Tedy teoreticky... ve hře je totiž opět déšť.

Podle loňských simulací se starším vozem by jezdci mohli jezdit v kvalifikaci o 8 sekund rychleji. Mercedes v tiskové zprávě uvádí dokonce o 10 sekund kratší kola.

Nejde ale jen o čas na kolo. Singapur byl okruhem s nejvyšším počtem změn převodových stupňů. Letos o prvenství přijde. Podle Mercedesu vloni jezdci změnili rychlostní stupeň během jednoho kola 91krát. Letos to bude „jen“ 64krát.

Vliv na pneumatiky

Týmy se shodují, že odstranění zatáček ke konci kola uleví pneumatikám, které se na konci kola přehřívaly.

Esteban Ocon věří, že to může pomoci také s předjížděním. „Doufejme, že to pomůže předjíždění, které bylo dříve nemožné. Jsem si jistý, že se budeme moci dostat blíž za sebe, a to hodně věcí změní,“ řekl Ocon.

Změny na okruhu (vloni versus letos)