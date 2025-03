Čtyři až pět týmů muselo upravit zadní křídla, říká FIA

V Austrálii platilo, že „vzdálenost mezi hlavní rovinou a klapkou (známá také jako ‚štěrbinová mezera‘) se nesmí změnit o více než 2 mm. V Číně to mohlo být už jen 0,75 mm a od třetího závodu (Japonsko) to bude jen 0,5 mm.

Kromě toho hlídá FIA zadní křídla pomoci kamer, v čemž bude i nadále pokračovat. Jedná se však jen o pomůcku. Na základě záběrů nelze nikoho potrestat.

„Doufám, že to tentokrát bude stačit,“ řekl šéf FIA pro monoposty Nikolas Tombazis pro Motorsport-Total.com o zpřísnění testů flexibility zadního křídla.

Některé týmy daly najevo, že nemusely nic měnit. Podle Tombazise ale reálně muselo svá křídla upravit až pět týmů.

„Myslím, že čtyři nebo pět jich nebylo (v souladu) a musely provést změny,“ řekl Tombazis, ale neuvedl, o které týmy šlo. Veřejně se k tomu přiznal jen Alpine.

FIA dala jasně najevo, že v Austrálii byla všechna zadní křídla v souladu s tehdejšími pravidly.

„V tuto chvíli jsme poměrně spokojeni. Nemělo by to být chápáno jako arogance. Týmy se samozřejmě neustále snaží ze svých vozů dostat maximum a my musíme zůstat ostražití. Týmy vždy hrají tuto hru. Nejsou tam kvůli charitě. Vždy se budou snažit získat maximální výhodu.“

„Náš názor je takový, že auto, které projde testy FIA, je v podstatě legální – pokud v něm nejsou skryté mechanismy nebo věci, které jsou založeny na nelineárních charakteristikách, teplotách a podobně. V takových případech zasahujeme.“

„V zásadě bychom nikdy nenahlásili stewardům tým, který prošel testy. Ale konkrétně v této otázce a právě z těchto důvodů nám pravidla dávají právo provést dodatečné testy tuhosti.“