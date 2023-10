Čtvrtý Ricciardo v mexické kvalifikaci rozdělil jezdce Red Bullu

Daniel Ricciardo zazářil v kvalifikaci na Velkou cenu Mexika formule 1 čtvrtým místem.

Teprve ve druhém víkendu po svém návratu po zlomenině ruky, kvůli které se nemohl zúčastnit pěti předchozích závodů, ukázal Ricciardo rychlost už v trénincích, kdy se pokaždé dostal mezi deset nejrychlejších.

V kvalifikaci mu týmový kolega Júki Cunoda rozrážel vzduch, v Q3 pak už bez pomoci Japonce obsadil čtvrté místo, když rozdělil oba piloty Red Bullu.

„Vím, že jsem toho letos v závodech zatím moc neudělal, ale cítím, že moje staré já je zpátky. A mám pocit, že to zvládám dobře. Získal jsem hodně sebevědomí,“ řekl Ricciardo.

„I dnes ráno ve třetím tréninku. Byl jsem devátý, ale se svým kolem jsem vůbec nebyl spokojen. Ale místo, abych z toho byl frustrovaný, dodalo mi to do kvalifikace sebevědomí, že to mohu smazat a budeme v pohodě v top 10.

„Už od včerejšího prvního kola (v pátečním tréninku) jsem se cítil dobře. Čtvrté místo je možná trochu více, než jsme čekali.“

Klíčem k úspěchu bylo podle Ricciarda zajet čisté kolo.

„Je to výjimečná trať, na které jedeme více méně maximální přítlak. Ale kvůli nadmořské výšce je nesmírně kluzká.

„Je to jedna z tratí, kde to nikdy nemůže být příliš čisté a hladké, protože prostě nebudete rychlí. Ale je to trať, kde si nemůžete dovolit to přehnat, je velmi snadné pokazit to kolo. Je potřeba jen velká přesnost a jemnost. Cítíte, že byste mohli jet rychleji, ale když to zkusíte, začnete klouzat a ztrácíte.“