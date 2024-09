Čtvrté místo v Poháru konstruktérů má i své výhody, poukazuje Wolff

Mercedesu v letošní sezoně hrozí, že v šampionátu týmů skončí na čtvrtém místě, což by bylo nejhorší umístění od roku 2012.

Od chvíle, kdy se Toto Wolff ujal pozice šéfa stáje Mercedes, letos uplynulo 11 let. Od té doby se německému týmu se sídlem v britském Brackley nikdy nestalo, že by v Poháru konstruktérů (PK) skončil hůře než třetí.

Letos však vše nasvědčuje tomu, že Mercedes, ačkoliv vyhrál tři závody (což je třikrát tolik než v předešlých dvou sezonách dohromady), obsadí v pořadí konstruktérů až čtvrtou příčku. Hůře stříbrné šípy naposledy skončily v roce 2012, kdy jim patřila dokonce až pátá pozice.

Wolff si však moc dobře uvědomuje, že horší umítění v PK může být do budoucna určitou výhodou, i když probíhající ročník zatím nechce úplně „odpískat“.

„Kvůli třem výhrám, které jsme získali před letní přestávkou, nemůžeme usnout na vavřínech. Do konce sezony zbývá ještě sedm závodů. Chceme také určit směr vývoje nového vozu, protože na něm bude záviset naše výkonnost v příštím roce,“ uvedl Wolff

„A není to tedy tak, že bychom křičeli: Hurá, hurá! V šampionátu konstruktérů jsme až čtvrtí s malou nadějí na třetí místo. Avšak i to může přinést výhody,“ poukázal šéf Mercedesu s ohledem na to, že podle pořadí v PK se týmům uděluje čas, který mají na vývoj v aerodynamickém tunelu a využívání CFD (počítačové simulace).

V praxi to znamená, že čím hůře tým v PK je, tím více času dostane (a nemusí jít pouze o konečný výsledek šampionátu, časová dotace na vývoj se totiž přepočítává v pravidelných cyklech i během sezony). To přitom bude v nadcházejícím roce mimořádně důležité, jelikož se stáje budou chystat na rok 2026, který přinese revoluční změny v technických pravidlech.

A právě v tom vidí Wolff velkou výhodu pro jeho tým v porovnání s konkurencí z řad Red Bullu či McLarenu, vzhledem k tomu, že rozdíl mezi první a čtvrtou příčkou v šampionátu znamená 15 procent času na vývoj.

„Jako čtvrtí získáme více času v aerodynamickém tunelu, což nám může hodně pomoci při vývoji v příštím roce, který bude směřovat k roku 2026,“ dodal Wolff.