Čtvrté místo jsme si zasloužili a letošní rok neobětujeme, říká Seidl

Když přemýšlíte o roce 2019, co vás nejvíce potěšilo?

Určitě to byl způsob, jakým jsme se během sezóny jako tým zlepšovali a to, jak jsme prošli náročnými obdobími, když o závodních víkendech nešlo vše podle plánu, jako jeden tým.

Zajištění čtvrtého místa v Poháru konstruktérů bylo samozřejmě pro nás všechny velkým úspěchem, protože to odráželo, jak jsme jako tým pracovali, ale co je důležitější, odráželo to, jakých pokroků jsme v průběhu celého roku dosahovali a pozitivní posun v týmu.

Stále máme dlouhou cestu a na našem seznamu úkolů je spousta bodů, ale máme jasný plán a cíle, na kterých nadále pracujeme. Pozitivní zpětná vazba od médií a našich neuvěřitelných fanoušků byla opravdu působivá. Je skvělé cítit podporu od vnějšího světa. Tým to posouvá na další cestě.

Překročil tým vaše očekávání?

Když jsem v listopadu předloňského roku podepsal s McLarenem, upřímně jsem neočekával, že budeme v roce 2019 bojovat o čtvrté místo. Tam, kde jsme v této sezóně soutěžili, je pole velmi těsné, což znamená, že v každém závodě jsme museli neuvěřitelně tvrdě bojovat. Vzhledem k obtížným obdobím, kterými tým prošel, byla tato sezóna neuvěřitelným krokem vpřed.

Dává nám to hodně motivace a energie. Když se podíváme do budoucna, musíme tuto dynamiku udržet a musíme tlačit, abychom dosáhli našich ambiciózních cílů. Zároveň bychom nikdy neměli podceňovat, co mohou udělat naši soupeři. Všichni mají stejné vysoké cíle a budou také velmi tvrdě pracovat.

Čtvrté místo byla zasloužená odměna

Můžete vybrat několik vrcholů roku 2019?

Bylo jich několik. Prvním Grand Prix Francie. Byli jsme jednoznačně čtvrtým nejsilnějším týmem v kvalifikaci a závodě. V tu chvíli jsme si pomysleli, že bychom mohli skutečně bojovat o čtvrtou pozici v konstruktérech. Vývojové díly, které jsme nasadili na auta, fungovaly dobře a mnoho dalších mělo teprve přijít. Bylo fantastické vidět, jak tým doma ve Wokingu usilovně pracoval na vývoji, výrobě a poskytování vylepšení v průběhu sezóny.

Dalším vrcholem na trati byl okamžik, kdy jsme si v Brazílii zajistili čtvrté místo v Poháru konstruktérů. Letos jsme nebyli vždy čtvrtým nejrychlejším týmem, ale skončit na čtvrtém místě znamenalo, že jsme byli celkově čtvrtým nejsilnějším týmem. To, jak jsme během sezóny vylepšili auto, jak jsme porozuměli našim slabinám, strategická rozhodnutí, která jsme provedli, kvalifikační výkony, výkony jezdců, to vše bylo fantastické a čvrté místo byla zasloužená odměna.

Mimo trať jsou to jednoznačně významná investiční oznámení včetně našeho nového aerodynamického tunelu, nového simulátoru a přechodu na motory Mercedes od roku 2021. Všechny z nich jsou důležitými milníky pro budoucí vývoj našeho týmu a naši cestu zpět na vrchol.

A nakonec způsob, jakým jsem byl v týmu přivítán, byl pro mě osobním vrcholem. Začít v novém týmu v polovině sezóny není pro obě strany snadné. A co je nejdůležitější, musím poděkovat všem členům týmu za otevřený přístup ke mně.

Zpětná vazba Sainze a první sezóna Norrise

Jak byste shrnul Carlosův první rok s týmem?

Carlosova první sezóna s námi byla skvělá. Od prvního testu poskytoval velmi dobrou zpětnou vazbu, která nám nadále pomáhala ve vývoji auta správným směrem. Při poslechu jeho komentářů by vám mělo být prominuto, pokud si budete myslet, že je inženýr. Je tak přesný. Samozřejmě je také velmi rychlý, a to jak v kvalifikaci, tak v závodě. Odjel skvělé závody – včetně některých agresivních předjížděcích manévrů. Skončit v šampionátu jezdců na šestém místě mluví samo za sebe.

Byl jste ohromen Landovou první sezonou v F1?

Lando měl senzační nováčkovský rok. Z hlediska bodů na tom mohl být ještě lépe, pokud by nebylo některých problémů se spolehlivostí, které jsme letos měli na našem autě – jako ve Spa, kde byl nucen odstoupit z pátého místa. Ale nezávisle na tom, tempo, které ukazoval, bylo fantastické, a jeho přístup uvnitř i vně auta byl velmi vyspělý. Týmy F1 jsou velké a složité a s touto stránkou sportu se ve své první sezóně F1 vyrovnal velmi dobře. Co se mi líbí, je jeho otevřený, čestný a sebereflexní přístup.

Kde se může McLaren v roce 2020 ještě zlepšit?

Všude. Našim cílem je stát se v budoucnu opět nejlepším v tomto sportu a víme, že momentálně jsme od toho daleko. Nenecháme se unést sezónou, kterou jsme právě měli. Zůstaneme pokorní a budeme respektovat naše konkurenty.

Jsme si vědomi svých slabých stránek a budeme i nadále tvrdě pracovat podle určeného plánu na zlepšení. Jsme na cestě a v týmu můžete tento posun skvěle cítit. Náš týmový přístup a závazek akcionářů znamená, že jsem optimistický, že můžeme být opět úspěšní, ale musíte být realističtí ohledně toho, čeho lze dosáhnout každý rok.

Mezi MCL33 a MCL34 byl velký rozdíl. Co můžeme očekávat od MCL35 v roce 2020?

Především jsem velmi spokojený s pokrokem, který vidím v továrně, pokud jde o přípravy na sezónu 2020. Myslím, že velmi dobře rozumíme slabinám, které měl v roce 2019 vůz MCL34. Je skvělé vidět, jak celý tým velmi tvrdě pracuje na zlepšení. Jsem optimistický, že můžeme učinit další krok, kterým je další snížení deficitu na první tři týmy v čase na kolo.

Rok 2020 neobětujeme

Jak brzy v roce 2020 přejde McLaren na vývoj svého auta pro rok 2021?

Stejně jako všichni i my chceme mít dobrý začátek sezóny. Rychlost vašeho auta v roce 2020 do jisté míry určí, kdy přesunete všechny své zdroje na rok 2021. Je to žonglérský akt, který máme každý rok, ale tentokrát je to extrémnější kvůli změně technických pravidel pro rok 2021.

Neobětujeme rok 2020. Chceme mít další dobrou sezónu, protože pro rozvoj týmu je důležité neustálé zlepšování.

Foto: Getty Images / Mark Thompson