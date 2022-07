Crawford slaví první letošní vítězství ve F3, Staněk uzavřel nejlepší pětku

11:42 | Sprint F3 vyhrál Jak Crawford. Roman Staněk dojel na pátém místě.

10:22 | Lewis Hamilton bude muset po včerejší nehodě dle AMuS nasadit nové šasi.

10:07 | Pokud nepočítáme Péreze, tak bylo včera v kvalifikaci smazáno 16 časů: osm v 10. zatáčce, dva v 9. zatáčce, dva v 1., jeden v 7. a pak dokonce kombinace: dva v 9. a 10., jeden v 10. a 1.

20:44 | Pokud by Leclerc své nejlepší sektory poskládal do jednoho kola, porazil by Verstappenův čas o 0,011 sekundy. Pokud by však totéž dokázal Verstappen, byl by o 0,102 sekundy rychlejší než Leclercovo ideální kolo.