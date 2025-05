Crawford si v Imole dojel pro první letošní vítězství v F2

Formule 2 tento víkend zamířila do Imoly, kde se koná čtvrtý závodní víkend sezóny. V čele šampionátu do Itálie přijel Richard Verschoor z MP Motorsport.

Celý závodní víkend ovlivnila již páteční kvalifikace, která musela být po nehodě Mainiho předčasně ukončena červenou vlajkou. To znamenalo, že někteří piloti se vůbec nedostali ke svým závěrečným pokusům.

Na startovní rošt do dnešního sprintu se piloti rozestavěli dle obráceného pořadí. Takže na pole position se postavil Mijata a vedle něj Crawford. Druhou startovní řadu obsadil Goethe a Browning, třetí Lindblad a Dunne, do čtvrté řady se postavil Fornaroli a Martins. Nejlepší desítku na roštu uzavřel Montoya a vítěz kvalifikace Beganovic. Staněk, který nestihl v kvalifikaci dokončit své rychlé kolo, startuje do obou závodů z dvanácté pozice. Ještě hůře na tom je tento víkend Verschoor, který se kvalifikoval až jako devatenáctý.

Po zhasnutí červených světel se Crawford ihned dostal do vedení a Miyata klesl na druhou pozici. Na třetí místo se propracoval Lindblad, za ním Martins, Dunne a Fornaroli. Staněk se posunul na desátou pozici.

První výraznější moment na čele závodu přišel až ve 12. kole, kdy Lindblad předjel Miyatu a posunul se na druhé místo. Japonský jezdec stáje ART již nedokázal se soupeři držet tempo a postupně ho předjeli i Browning, Martins a Dunne.

Chybu udělal Beganovic, který jezdil na devátém místě. Té okamžitě využil Staněk a posunul se o pozici vpřed. Jelikož český jezdec s blížícím se koncem závodu neztrácel tempo, brzy předjel i Dürksena a ocitl se za týmovým kolegou Fornarolim. Pět kol před koncem na něj zaútočil, ale neúspěšně. Staněk znovu svého kolegu dostal pod tlak dvě kola před cílem, ale v tu chvíli se Cordeel roztočil a na trati byly vyvěšeny žluté vlajky.

Verschoorův smolný víkend pokračoval, když v samotném závěru závodu musel svůj vůz odstavit kvůli technickým problémům.

Crawford si tak poměrně snadno dojel pro své první letošní vítězství. Druhý skončil Lindblad a třetí Browning. Staněk si připsal bod za osmé místo.

Hlavní závod je na programu zítra od 10:00.

Výsledky