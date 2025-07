Cowell si pochvaluje spolupráci s Hondou. Aston Martin se stává továrním týmem

Aston Martin bude příští rok používat pohonné jednotky Honda. Dochází k velkým změnám pravidel, takže přechod na nové pohonné jednotky je jednodušší. Tým si navíc může s Hondou dohodnout úpravy, aby motor seděl do vozu, jaký chce.

„Je to transformace z pozice zákaznického týmu do pozice továrního týmu, která probíhá současně se všemi změnami pravidel, novou továrnou a veškerým novým vybavením,“ řekl Andy Cowell pro web F1.com. „Je to obrovská transformace pro všechny v našem týmu.“

„Ale jsem opravdu ohromen nadšením, které všichni mají. Všichni chtějí být v čele. Všichni chtějí podávat dobré výkony. Všichni jsou otevřeni změnám v tom, jak pracujeme, v odpovědnostech a tak dále. Všichni jsou zaneprázdněni, všichni provádějí spoustu změn, ale jsou to příjemné změny.“

„Práce na tom probíhají už mnoho, mnoho měsíců, takže konstrukce pohonné jednotky Hondy skutečně perfektně zapadá do zadní části našeho monokoku a přední části převodovky.“

„Hardware byl testován v Sakuře (základna Hondy pro pohonné jednotky v Japonsku) a naše převodovka byla testována tady v Silverstone i na zadní straně pohonné jednotky v Sakuře.“

„Probíhají každodenní schůzky a zároveň pravidelná jednání na vyšší úrovni, abychom se ujistili, že všichni pracujeme správným směrem.“

U rýsovacího prkna je Newey

Na voze mezitím pracuje Adrian Newey.

„Adrian je úžasný člověk,“ říká Cowell. „Má bohaté zkušenosti, ale nejraději tráví čas u rýsovacího prkna a přemýšlí o designu závodního vozu.“

„A nejde jen o jednu část závodního vozu, ale o celý systém, a tak od března tráví hodiny a hodiny u svého rýsovacího prkna a přemýšlí o konceptech zavěšení, monokoku, umístění motoru, pozici jezdce – o všech těch detailních architektonických aspektech závodního vozu.“

„Je odvážný a kreativní a posouvá hranice, takže všichni mají méně prostoru na to, aby do něj vměstnali více komponent – a to inženýry inspiruje. Nejprve se na to podívají a řeknou si: ‚Jak to mám sakra udělat?‘ Ale pak nacházejí způsoby – a Adrian jim s tím pomáhá.“