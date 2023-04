Čouova kariéra se proplétala s tou Alonsovou. Nyní je rád, že se mu daří

Čou Kuan-jü je rád, že se Alonsovi daří. V dětství byl Alonso jeho velkým vzorem.

Fernando Alonso je nejstarším a nejzkušenějším jezdcem na startovním roštu, což občas přináší zajímavé souvislosti. Ve F1 závodil proti otci Maxe Verstappena, když debutoval, nebyl Oscar Piastri na světě a třeba takový Čou Kuan-jü byl v dětství velkým Alonsovým fanouškem. Když čínský pilot ve F1 debutoval, zveřejnila F1 fotografii z Grand Prix Číny 2005, na které Čou Kuan-jü mává praporem na podporu Alonsa.

Jeho vášeň pro motorsport se zrodila o rok dříve na stejném místě. V rozhovoru pro The Athletic prozradil, že chtěl za volantem motokáry trávit co nejvíce času.

„Chtěl jsem jsem jezdit pokaždé, když jsem měl volný víkend,“ řekl Čou. S podporou svého otce, který byl velkým fanouškem motorsportu, se Čou spojil s motokárovým klubem v Šanghaji a brzy vynikl. To ho přimělo přihlásit se do národních motokárových závodů, kde se hned ve svém prvním závodě umístil na stupních vítězů.

„Myslím, že si lidé uvědomili, že jsem vlastně docela dobrý. Bylo mi devět nebo deset let a závodil jsem proti chlapcům, kterým bylo třináct nebo čtrnáct. Byl to dobrý začátek!“

Pokud se chce jezdec prosadit na světové úrovni, musí do Evropy. „Můžete zůstat doma, bavit se tím, mít to něco jako koníček, nebo to brát profesionálně, kdy se musíte přestěhovat, abyste se mohli utkat se špičkovou konkurencí.“

Čou využil letní dovolenou k návštěvě Velké Británie a vyzkoušel si některé závody. Ve třinácti letech se rozhodl pro přestup.

Jeho úspěchy na evropské motokárové scéně přitáhly pozornost Ferrari, které ho v roce 2014 zapsalo do své akademie pro mladé jezdce. Pak už to byl jen kousek do formulových sérií.

Fanouškem Alonsa

Velkým vzorem Čoua byl Alonso. „Jako dítě jsem byl jeho největší fanoušek,“ řekl Čou. „Je to můj závodnický idol.“

Se svým idolem se setkal o osm let později, když se oba zúčastnili fotbalového utkání pořádaného Ferrari, za které Alonso v té době závodil. Čou byl v té době členem Jezdecké akademie Ferrari. Na větší rozhovor ale nebyl čas.

O další setkání se o pár let později opět postarala jezdecká akademie – tentokrát Alpine.

Když se Alonso v roce 2021 vrátil do F1 s francouzským týmem, sdílel s Čouem několik testovacích jízd, aby se dostal zpět do tempa.

Potom se stalo něco, o čem Čou asi v roce 2005 v Šanghaji ani nesnil. V prvním tréninku na GP Rakouska 2021 Alonsa nahradil a jezdil s jeho vozem.

Čouova první myšlenka byla: „Nechci s tím nabourat!“. Alonso mu však pomohl připravit se.

„Říkal, že mohu zeptat na cokoliv. Bylo hezké vidět, jak pomáhá mladému jezdci. Opravdu jsem si toho vážil.“

O rok později už byli soupeři. Na trati se ale nepotkávají tak často. Alonsovi se s Astonem Martin daří, Alfa Romeo je na tom hůře...

„Jsem za něj opravdu šťastný,“ řekl Čou. „Má silné auto a umí předvádět výkony, to je super.“