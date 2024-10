Coulthard ukázal F1 v Jižní Africe. Vrátí se tam i závody?

Formule 1 je světový šampionát. V Antarktidě se asi závodit nikdy nebude, ale už pořádně dlouho chybí v kalendáři také závod v Africe. Naposledy se jelo v Africe v roce 1993. Na okruhu Kyalami vyhrál Alain Prost.

V posledních letech se hodně spekuluje o návratu do Jižní Afriky a okruh Kyalami byl dlouho považován za favorita. Vloni ale přišla informace, že návrat není na pořadu dne. Údajně jsou důvody politické, psalo se o tom, že problémem jsou vztahy Jižní Afriky a Ruska, ale reálné důvody budou spíše jinde.

Před pár dny ukázal vůz F1 v Jižní Africe David Coulthard. Jestli se tam podívá celý šampionát zůstává ve hvězdách. V srpnu se objevily informace, že by se závod mohl konat v Rwandě, kde má letos proběhnout Galavečer FIA.

Nevzdává se ale ani Jižní Afrika. „Mohu vám říci, že F1 určitě přijde. F1 nám řekla, že chce přijet, řekla nám, co bude potřebovat, aby mohla přijet, a my jí dáme to, co potřebuje, aby mohla přijet,“ řekl ministr sportu, umění a kultury Gayton McKenzie pro The South African.

„Všem jsem řekl: ‚Ustupte, nechte to na mně‘, protože už dvakrát jsme slyšeli, že F1 přijde. Dvakrát šli k oltáři a nevzali se, tak jsem tady teď já.“

Podle The South African nemusí být nakonec ve hře Kyalami, ale Jižní Afrika by mohla uspořádat městský závod.

„Afrika je stále kontinentem, na kterém velmi usilovně pracujeme. Jak jsem vždy říkal, musíme najít správné partnery, správný střednědobý plán,“ řekl šéf Stefano Domenicali. „Chci se vyhnout tomu, abychom tam jeli jeden rok a pak na to zapomněli. Pracujeme, snažíme se najít řešení pro to nejlepší pro tento sport, pro to nejlepší pro tuto zemi.“