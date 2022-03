Coulthard považuje Verstappena za jednoho z vůbec nejlepších jezdců F1

Verstappen podle Coultharda svou výjimečnost ukázal v posledním kole Velké ceny Abú Dhabí, kdy na vedoucího Lewise Hamiltona zaútočil v páté zatáčce, ujal se vedení a vítězstvím získal svůj první titul ve formuli 1.

„Věděl jsem, že buď havaruje a stane se mistrem světa, nebo ho dostihne a stane se mistrem světa,“ řekl Coulthard v novém dokumentu od Viaplay.

„Nečekal jsem ale, že zaútočí tak brzy. Jen to ukazuje jeho bojovného ducha. Jakmile se objeví prostor, i když to není úplně velká mezera, jde do toho.“

Podle Coultharda i přes kontroverzi, která provázela závěr závodu na okruhu Yas Marina a kritizovaný postup, jaký zvolil tehdejší ředitel závodu Michael Masi, si Verstappen titul plně zaslouží.

„Lewis je skvělý jezdec a zasloužil si ten závod vyhrát, myslím ale, že i Max si zasloužil ten titul za svou bojovnost.

„Dokázal se dostat do Lewisovy hlavy a Lewis věděl, že mu musí nechat místo. Žádný jiný pilot nemá na Lewise takový vliv. To z něj v mých očích dělá zaslouženého šampiona.“

Coulthard, který ve F1 nasbíral 246 startů za týmy Williams, McLaren a Red Bull, nepochybuje o tom, že Verstappen již nyní patří mezi nejlepší jezdce historie. Při své cestě za titulem vloni vyhrál 10 závodů, což se podařilo jen velikánům jako Hamiltonovi, Sebastianu Vettelovi nebo Michaelu Schumacherovi.

„Všichni piloti F1 jsou dobří, jako jsou dobří všichni fotbalisté v Premier League. Ale jde o to najít jezdce, kteří jsou opravdu výjimeční. On už je. Opravdu,“ dodává Coulthard.

„Na svůj věk je neuvěřitelné vyspělý. Nezapomínejme, že mu bylo 17 let, když vstoupil do F1, a v osmnácti vyhrál svou první velkou cenu. To, že se chopil té příležitosti a vyhrál z něj dělá výjimečného.

„Já se necítil být zralý až skoro do třiceti, a myslím, že na vrcholu jsem byl lehce po třicítce. To znamená, že od Maxe se toho můžeme ještě spoustu dočkat!“

O Verstappenově výjimečnosti je přesvědčen také Red Bull, který si jej pojistil novou smlouvou až do roku 2028.

Podle Coultharda ale úspěch v podobě titulu Verstappena nezměnil.

„Když na něj narazíte na ulici, je to normální kluk. To, jak s vámi mluví, neříká věci jako 'Jsem mistr světa a miliardář'. Všichni velmi dobře víme, že sláva a bohatství mohou lidi změnit, ale nemyslím si, že se změní. Je tak otevřený rozhovoru s dalšími lidmi, opravdu to neztratil.“