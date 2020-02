Coulthard: Nejlepší týmy ve F1 Alonsa nepotřebují

Dvojnásobný mistr světa, který z F1 odešel po sezóně 2018, několikrát řekl, že by v budoucnu zvažoval návrat do F1.

Letos se chtěl Alonso zúčastnit závodu 500 mil Indianapolis a zaútočit na zisk Trojkoruny motorsportu (vítězství ve Velké ceně Monaka F1, vítězství ve 24h Le Mans a vítězství v Indy 500), Honda coby dodavatel motorů však Alonsovu účast při květnovém závodě s týmem Andretti Autosport vetovala.

Podle Coultharda přitom nejsou lepší vyhlídky ani na Alonsův potenciální návrat do F1.

„Vím, že se chce vrátit, ale nemyslím si, že má šanci,“ řekl Coulthard pro španělský AS. „Nemyslím si, že by jej Mercedes potřeboval nebo chtěl. Nemyslím si, že by jej potřebovalo nebo chtělo Ferrari a nemyslím si, že by jej potřeboval nebo chtěl Red Bull. Kam půjde? Zpátky do McLarenu?“ uvažuje Skot.

Alonso by mohl v kariéře pokračovat v dalších závodech, letos se například zúčastnil rallye Dakar, podle Coultharda je ale Alonsova kariéra ve F1 minulostí.

„Pro mě je Alonso jedním z nejtalentovanějších jezdců v historii formule 1. Skutečný talent jako Hamilton, Schumacher nebo Senna. Každý má ale svůj moment a možná nastal jeho čas.“

Foto: Getty Images / Charles Coates