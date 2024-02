Coulthard: Mercedes by měl Hamiltona nahradit Alonsem. Je stále jako gladiátor

Od chvíle, kdy byl oznámen přestup Lewise Hamiltona od Mercedesu k Ferrari, ke kterému dojde po letošní sezoně, se čile spekuluje o tom, kdo Brita v německé stáji nahradí.

Ačkoliv Mercedes v F1 naposledy vyhrál už před více než jedním rokem, stále jde o přední tým, který vloni skončil v Poháru konstruktérů na druhém místě, proto je pro jezdce i nadále lákavým působištěm.

V souvislosti s náhradou za Hamiltona se nejčastěji skloňují jména Carlose Sainze, Estabana Ocona či Alexandera Albona, ale stejně tak i jména veteránů jako je Fernando Alonso, v současnosti hájící barvy stáje Aston Martin, nebo Sebastian Vettel, jenž si momentálně užívá závodního důchodu.

Svůj názor na to, kdo by měl sedminásobného mistra světa vystřídat, nyní přidal i vicemistr světa z roku 2001 David Coulthard.

„Kdybych byl na místě Mercedesu, vzal bych si Alonsa na úkor Vettela," uvedl Coulthard v podcastu Formula for Success.

„Je v závodní formě, díky Astonu Martin rozumí pohonné jednotce (britský tým používá motory Mercedes, pozn. red.) a je stále jako gladiátor,” nechal se slyšet bývalý jezdec Williamsu, McLarenu a Red Bullu.

„Ano, možná se Seb jen trochu potýkal s vývojem Astonu, když tam byl. Stejně tak ale neměl takovou převahu nad Lancem Strollem, kterou jsme viděli u Fernanda Alonsa, takže kdybych mohl získat Fernanda, vzal bych ho,” prohlásil Coulthard s tím, že ani by ani Vettel nemusel být pro stáj z Brackley špatným řešením.

„Vettel by mohl také být dobrou volbou, je zkušený. Určitě by za sebou měl i dobrý marketingový příběh, tedy pokud by ho George (Russell, druhý jezdec Mercedesu, pozn. red.) nezničil. Myslím, že George je fantasticky rychlý, takže Seb by to neměl jednoduché,” dodal bývalý skotský závodník.