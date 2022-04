Coulthard je rád, že vidí po závodě fyzicky vyčerpané jezdce

Formule 1 od letošní sezóny zavedla nová technická pravidla, která jezdcům díky většímu přítlaku dovolují závodit těsněji u sebe.

První dva závody sezóny v Bahrajnu a Saúdské Arábii, které byly okořeněny souboji o vítězství mezi Maxem Verstappenem z Red Bullu s Charlesem Leclercem z Ferrari ukázaly, že se to povedlo.

Na fyzickou náročnost závodu poukázali také někteří piloti F1. Kevin Magnussen, který se vrátil po roční přestávce k týmu Haas do F1, si po kvalifikaci v Džiddě stěžoval na bolesti krku. George Russell z Mercedesu závod v Saúdské Arábii na rychlé městské trati popsal jako fyzicky nejnáročnější ve F1.

Coulthard takovou změnu vítá. „Vypadá to opravdu neuvěřitelně rychle. Zdá se to být velmi náročné, není tam mnoho prostoru pro chybu, je to součástí výzvy formule 1,“ řekl v podcastu F1 Nation.

„Jsem rád, že vidím na konci závodu všechny piloty velmi vyčerpané, jsou unavení. V hybridní éře se dlouho na konci velké ceny ani nezapotili!

„Teď je zpátky tvrdé a rychlé závodění, znovu tlačí auta na limitu a já říkám, že je to skvělé.“