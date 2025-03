Coulthard: Dennis po mě chtěl, abych skončil se skotskou vlajkou na helmě. Neudělal jsem to ani za milion dolarů

Přestože se David Coulthard nikdy nestal mistrem světa, 13 výher a post vicemistra ze sezony 2001 z něj dělá jednoho z nejúspěšnějších pilotů, kteří nikdy nedosáhli až na samotný vrchol.

Coulthard byl během své 15leté kariéry v F1, která se odehrála mezi lety 1994 až 2008, znám i coby velký skotský patriot, což dokazoval designem své helmy, která nesla podobu vlajky této země, patřící pod Spojené království.

V dobách, kdy Coulthard závodil v F1, bylo standardem, že si piloti podobu svých ochranných přileb prakticky neměnili, takže byli pro fanoušky lépe identifikovatelní.

Design Coulthardovy helmy se však nezamlouval tehdejšímu vládci McLarenu Ronu Dennisovi, který měl svému jezdci údajně nabídnout 1 milion dolarů, aby si ji nechal přelakovat. Ani velký finanční obnos však předního pilota F1 přelomu 90. a nultých let nepřesvědčil ke změně.

„V 90. letech chtěl Ron Dennis vytvořit pro tým jednotný vzhled. Mika Häkkinen byl můj týmový kolega a individuálně s námi vedl rozhovory. Oba jsme se touto myšlenkou odmítli zabývat, což asi úplně nedocenil,“ zavzpomínal Coulthard v rozhovoru pro britský Daily Mail.

„Byl to neuvěřitelný šéf a majitel týmu, ale nikdy nebyl závodním jezdcem. Pravděpodobně by se s tím dokázal ztotožnit pouze v případě, že by mu někdo navrhl částku za změnu loga,“ poznamenal dále 53letý Skot, v jehož stopách nyní pokračuje i jeho syn Dayton – nově závodník ze seriálu GB4. Také on, po vzoru svého otce, nosí helmu ve stylu skotské vlajky, byť k ní přidává belgickou vlajku, vyjadřující odkaz na národnost své matky.

„Identita na helmě je součástí vaší základní výstroje. Je to to, co vás činí šťastnými. Vaše identita je vaše identita. Vaše jméno je vaše jméno. Ne všechno se dá koupit,“ dodal na toto téma Coulthard.