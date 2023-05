Coulthard: Alonso je naštvaný, že má jen dva tituly

Bývalý závodník David Coulthard se zamýšlí nad tím, proč Fernando Alonso závodí ve formuli 1 i po svých 40. narozeninách.

Věk odchodu z formule 1 je různý. Jsou jezdci, kteří se do F1 dostanou brzy, ale nedosáhnou požadovaných výsledků a jejich sen brzy skončí. Jsou tací, jako například mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg, kteří dosáhnou ve F1 to, co chtěli, a odejdou kolem 30. roku, pokud je ale jezdec úspěšný a dokáže se udržet ve formě a má motivaci, může závodit až téměř do čtyřiceti.

V současné době všechny překonává Fernando Alonso. Španěl ve F1 debutoval v roce 2001 a letos je ve 41 letech nejstarším jezdcem startovního pole. A po svém přestupu do Astonu Martin zůstává konkurenceschopným, z úvodních pěti závodů skončil čtyřikrát třetí a jednou čtvrtý.

Nad schopností Alonsa závodit a bojovat o přední umístění i po více než 20 letech na mezinárodní scéně se zamýšlí i bývalý pilot F1 Coulthard, který sám z F1 odešel ve 37 letech. Další tři roky pak závodil v DTM. Podle Skota pomohla Alonsovi i přestávka od F1, ve které si vyzkoušel další závodní série.

„Když poprvé odešel z F1, šel hned do sportovních vozů, IndyCar, jel Dakar, má vlastní motokárovou trať a můžete jej vidět, jak testuje tato auta ve Španělsku,“ řekl Coulthard v podcastu Formula for Success.

„Žije nepřetržitý život závodníka a dělá vše, co zaměstnává jeho mysl závoděním.“

Coulthard Alonsa porovnává se sedminásobným mistrem světa Michaelem Schumacherem, který z F1 odešel v roce 2006, v roce 2010 se vrátil do F1 s Mercedesem, ale dosáhl jen jednou na stupně vítězů.

„Takový Michael Schumacher, na rozdíl od Fernanda, tři roky nezávodil, poté se vrátil a stále byl neuvěřitelnou osobností, ale už nebyl tak dobrý jako předtím. Byl to čtyřicátník a časy se změnily.“

Alonso podle Coultharda má potřebu stále závodit i proto, že se mu nepodařilo dosáhnout taková čísla, jakými se mohou pyšnit jeho velcí soupeři jako Schumacher, Lewis Hamilton nebo Sebastian Vettel.

„Je naštvaný. Je naštvaný, protože má jen dva tituly mistra světa, a právě ta zlost jej pohání a nadále cítí hlad. To je klíčové, neztratíte rychlost, ale ztratíte ten hlad. On ho neztratil.“