Coulthard a Jordan zkritizovali systém DRS

Systém DRS (Drag Reduction System) není potřeba fanouškům F1 blíže specifikovat. Jednoduše jde ale o zařízení, které bylo uvedeno před sezonou 2011 proto, aby se dosáhlo zvýšení počtu předjížděcích manévrů. A to konkrétně tak, že útočící jezdec má za určitých podmínek možnost snížit odpor vzduchu, který míří na zadní křídlo jeho vozu, díky čemuž může na rovince dosáhnout vyšší rychlosti než jeho soupeř a snadněji jej předjet.

Názory na DRS, které v F1 skončí napřesrok s nástupem nových pravidel (nahradí jej režim override), se liší. Nyní ty své přidali bývalý jezdec David Coulthard a exmajitel týmu F1 Eddie Jordan, a to v rámci diskuze v jejich podcastu Formula For Success.

„Nedávno jsme byli svědky velké ceny v Brazílii, která se jela za vlhkých a mokrých podmínek a tedy bez DRS (FIA za mokra používání DRS neumožňuje, pozn. red.), a byl to skvělý závod,“ uvedl Coulthard.

„Osobně mám pocit, že je DRS velmi často až příliš účinné. Byl bych rozhodně pro to, aby se účinek DRS snížil,“ nechal se dále slyšet vítěz 13 velkých cen.

Jordan s Coulthardem nejenže souhlasil, ale dokonce DRS označil za falešný prvek.

„Cokoli, co je vykonstruované, cokoli, co je falešné, cokoli, co je postaveno na místo příběhu, který se odvíjí pravdivým, dramatickým a poctivým, správným způsobem, je podle mého názoru zkrátka falešné. Systém DRS je od základu falešný,“ prohlásil Jordan.

„To je, jako kdyby měl boxer v danou chvíli jednu ruku svázanou za zády. To je nefér výhoda, ne? Vždyť nemá všechny prostředky, aby se mohl bránit. Ano, jsem staromódní, ale říkejte mi klidně jak chcete,“ dodal na toto téma irský obchodník.