Čou vyřadil v první zatáčce oba alpiny. Oconovi praskla sedačka

Už v první zatáčce skončila Velká cena Maďarska formule 1 pro oba piloty týmu Alpine.

Kuan-jü Čou z Alfy Romeo startoval pátý, měl ale velmi pomalý rozjezd a propadl se až do druhé poloviny startovního pole. Při brzdění do první zatáčky pak čínský pilot najel zezadu do alphatauri Daniela Ricciarda, který v reakci na to následně zezadu nabral Estebana Ocona. Ten pak sestřelil svého týmového kolegu Pierra Gaslyho.

Oconův monopost A523 se při nárazu do Gaslyho vznesl do vzduchu a při dopadu praskla Oconova sedačka. Pro oba tím závod skončil.

„Úplně jsem se v autě propadl. Myslel jsem si, že to je zadní zavěšení, které prasklo, protože auto se po takovém poškození špatně ovládalo. Ale ne, byla to ve skutečnosti sedačka, která praskla, což změnilo mou pozici,“ řekl Ocon.

„Měli jsme spoustu místa. Pierre startoval na měkké sadě, takže cílem pro něj bylo získat na startu spoustu pozic. To nebyl problém, problém byl náraz zezadu, který nás oba vyřadil.

„Dvojité odstoupení je velká škoda. Po startu jsem získal samozřejmě pozici Čoua a zřejmě bych vnějškem objel i toho, kdo byl na vnitřku a byl bych už na desátém místě, takže vyhlídky byly dobré. To ale bude muset počkat na příští týden. Je štěstí, že závodíme a rychle na to zapomeneme.“

Gasly si poškodil zadní křídlo

V úvodu skončil závod také pro Gaslyho, na jehož vůz Ocon dopadl a poškodil mu zadní křídlo.

„Já měl velmi dobrý start, to bylo s měkkými pneumatikami také cílem. Dokázal jsem se dobře rozjet, do první zatáčky jsem byl v dobré pozici, brzdil jsem pozdě, vydělal jsem pár pozic,“ popsal Gasly start.

„Z toho, co jsem viděl a slyšel, Čou narazil do Daniela, který narazil do Estebana, který skončil na mém autě. Je to velmi smolné.“