Čou se chce zbavit nálepky platícího jezdce. Místo ve F1 si zasloužím, říká

První čínský závodník ve F1 v březnu odstartuje do své první velké ceny v kariéře, když u Alfy Romeo nahradil Antonia Giovinazziho.

Podle Itala, který formuli 1 opustil po třech kompletních sezónách, rozhodovalo o místu vedle Valtteriho Bottase množství peněz, které dokáže pilot do týmu přinést.

Čou chce ale ukázat, že si sedačku ve F1 zaslouží také svými výkony.

„Ve formuli 2 jsem ukázal, že mám na F1. Vyhrál jsem tam závody a bojoval o titul. Teď je na mě, abych své schopnosti prokázal také ve F1,“ řekl Čou v rozhovoru pro německý Blick.

„Nemohu se dočkat, až to začne. Ve svém prvním roce chci získat své první mistrovské body.“

Před deseti lety opustil rodnou Šanghaj a přestěhoval se do Velké Británie. I to podle jeho slov ukazuje jeho touhu dosáhnout úspěchu.

„Ve formuli 4, formuli 3 a formuli 2 jsem musel vyhrávat závody a bojovat o titul, vždy jsem to musel dokazovat. V Číně je velmi obtížné dostat se tam, kde jsem nyní. Ve velmi mladém věku jsem musel jít s plným nasazením za tímto snem,“ řekl s tím, že riziko neúspěchu bylo až na 80 procentech.

„V roce 2012 jsem se přestěhoval do Anglie. Všechno je oproti Číně jiné. Je těžké se usadit, protože nejprve se musíte naučit jazyk, abyste všemu rozuměli. Bylo to náročné také ze sportovního hlediska, protože v Evropě je závodění na trati na mnohem vyšší úrovni. Musel jsem se hodně učit.

„Obzvlášť komplikované to bylo na začátku, protože výsledky, ve které jsem doufal, nepřicházely hned. Chyběl mi vzor z Číny, který by mi mohl ukázat správnou cestu do F1. Nikdo z mé země předtím nešel touto cestou, moje rodina a já jsme si museli sami najít správnou cestu. Byla to spíš jízda na horské dráze než procházka růžovou zahradou. Opravdu jsem musel hodně obětovat, abych se dostal do formule 1. Moji rodiče jsou nyní velmi hrdí, že jsem dosáhl svého cíle.“