Čou mi nenechal mnoho prostoru, říká ke kolizi Gasly

Už po prvním kole musel být sprint v rámci víkendu Velké ceny Emilia Romagna zpomalen safety carem, když se v deváté zatáčce střetli piloti AlphaTauri a Alfy Romeo.

Gasly s Čouem jeli bok po boku, když Francouz pravým předním kolem zavadil o levou zadní část vozu čínského nováčka, který se následně roztočil a skončil se svou alfou romeo ve zdi na vnitřní straně trati.

„Je to samozřejmě zklamání zakončit závod tímto způsobem, jelikož jsme měli dobré auto, díky kterému jsem byl konkurenceschopný. Byl to tvrdý, ale fér souboj s Pierrem a Lewisem (Hamiltonem) během celého prvního a začátku druhého sektoru,“ řekl Čou.

„V deváté zatáčce jsem zaútočil na Pierra a do brzdné zóny jsem najížděl vpředu. Na výjezdu jsem dostal velkou ránu, což mě roztočilo přímo do zdi. Je to škoda, jelikož jsme měli dobrou příležitost získat nějaké pozice,“ řekl Čou, který do sprintu startoval ze 14. místa.

Gasly doufá v déšť

Na rozdíl od Čoua mohl Gasly pokračovat v závodě, ačkoliv musel na výměnu pneumatik k mechanikům. Vzhledem k tomu, že kvůli odklizení Čouovy alfy romeo musel na trať vyjet safety car, ale Francouz zastávkou v boxech neztratil příliš.

Sprint nakonec dokončil na 17. pozici, na které také startoval.

„Tento víkend neprobíhá tak, jak jsme chtěli. Čou mi nenechal mnoho prostoru, není to ideální místo na to, abyste jeli bok po boku a bohužel došlo ke kontaktu, tak to ale občas chodí,“ řekl Gasly.

„Vůz byl poté poškozen a nebylo to snadné. Pokud bude zítra pršet, bylo by to pro nás skvělé, jelikož si myslím, že s naší současnou výkonností se budeme trochu trápit. Tento víkend nám chybí rychlost na rovince. Dnes večer se podíváme na strategii a zítra uděláme vše, abychom se posunuli vpřed.“