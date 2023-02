Čou Kuan-jü se chce letos častěji dostávat do Q3 a v závodě skončit mezi prvními šesti

Čou Kuan-jü se připravuje na svou druhou sezónu ve formuli 1.

Alfa Romeo má nové vedení a sponzora, ale jezdecká sestava se nezmění. Pokračují Valtteri Bottas a Čou Kuan-jü.

Čínského mladíka čeká druhá sezóna ve formuli 1. Vloni dokázal dvakrát postoupit do třetí části kvalifikace a třikrát bodovat – celkem získal 6 bodů. Měl ale také hodně smůly. Letos má proto poměrně jasné cíle.

„Pro nováčka je formule 1 vždy velmi náročná,“ řekl Čou Kuan-jü. „Prošel jsem si mnoha různými situacemi, zažil jsem své vrcholy i pády. Jsem spokojený s tím, čeho jsme dosáhli v prvním roce. Očekávání pro letošní rok jsou rozhodně vyšší.“

„Je to docela jednoduché. Chci dosáhnout více bodovaných umístění pro tým i pro sebe a mít vyšší mety. Moje nejlepší umístění ve F1 bylo osmé místo, takže letos by byla úžasná první šestka a také častěji pronikat do třetí části kvalifikace.“

„Myslím, že na to máme balíček i auto. Ve středu pole to bude stále velmi těsné, takže to bude o malých detailech. Vyplatí se méně chyb a více konzistence.“

„Vloni v Bahrajnu a v prvních několika závodech jsem byl strašně nervózní. Letos se cítím mnohem uvolněnější. Když budu čelit těmto tratím a výzvám znovu, tak to bude úplně jiná mentalita, jiný mentální přístup.“