Čou Kuan-jü nemusí mít sedačku tak jistou, jak se očekávalo

Zůstane čínský mladík ve formuli 1? Jeho budoucnost není tak jistá, jak se ještě nedávno zdálo.

Haas potvrdil jezdeckou sestavu pro příští rok – zůstávají oba jezdci. Potenciálně tak zbývá pět míst – respektive pěti jezdcům končí smlouva a nebyli dosud potvrzeni.

AlphaTauri: Ricciardo, Cunoda

Mercedes: Hamilton

Alfa Romeou: Čou

Williams: Sargeant

Hamilton by měl prodloužit s Mercedesem. Cunoda nejspíše také zůstane u AlphaTauri a čekat budeme spíše na jméno jeho týmového kolegy.

Na třetím místě z hlediska pravděpodobnosti měl být Čou Kuan-jü. V poslední době se ale začínají objevovat spekulace, podle kterých jeho pozice není tak pevná.

Vloni byl Čou pro další (letošní) rok potvrzen 27. září. Podle Motorsport Italia se už jeho management obrátil na tým, aby ho potvrdil pro další rok, ale odpověď zatím nepřišla.

Mezi Bottasem a Čouem je to v kvalifikacích 8:4. Bottas získal 5 bodů, Čou 4.

Tým má prověřovat další možnosti, ale totéž platí pro zastoupení čínského mladíka. Možností ale příliš mnoho není – snad jedině Williams, kde Sargeant nemá sedačku pro rok 2024 jistou.

Kdo by mohl Čoua nahradit? Ve hře jsou dvě jména. Theo Pourchaire je nyní rezervním jezdcem týmu. Kromě toho závodí ve formuli 2, kde je v čele šampionátu.

Druhou možností je testovací jezdec Astonu Martin Felipe Drugovich. Pokud by se Brazilec nedostal do F1, zvažuje prý přesun do IndyCar.