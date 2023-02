Cosworth se do F1 vrátit nechystá

Ford se vrací do F1 jako partner Red Bullu. Kromě týmu Jordan se Ford ve F1 proslavil díky spolupráci s britským Cosworthem. Ten se do F1 zpět vracet nechce.

Cosworth už bez Fordu působil ve F1 naposledy v roce 2013, kdy dodával své motory týmu Marussia. Poté přišla hybridní éra, ve které se už britský výrobce neobjevil.

„Nebylo to na pořadu dne,“ řekl generální ředitel Cosworthu Hal Reisinger pro Autosport o možném návratu do F1.

„Jsme velmi vděční za to, že se nám podařilo získat významné množství zakázek pro automobilové výrobce. Pokud to chceme dělat dobře, tak to vyžaduje obětování všech zdrojů. Nevěřím, že bychom dělali něco méně než výborně.“

„Pokud bychom se měli vážně věnovat F1, vyžadovalo by to, abychom vytvořili další část naší organizace. Do této chvíle nás to z pohledu obchodní stránky nepřesvědčilo natolik, abychom to zvažovali.“

Reisinger uvedl, že společnost byla informována o jednáních ohledně nových pohonných jednotek, ale neměla detailnější vhled do situace, protože nebyla mezi zájemci o vstup.

„Myslím, že pouze příspěvky těch, kteří byli přímo zapojeni, byly zvažovány do té míry, že to mělo nějaký přínos. A neříkám, že je na tom něco špatného. Je to jejich motoristický program, ne náš. Ale taková je realita.“

Šéf Cosworthu ale doufá, že se F1 s jeho firmou poradí, „protože respektují náš názor a chtějí zvážit širší spektrum možností. Ale obvykle se to zúží na rozhodnutí učiněná těmi, kteří na tom mají přímý zájem. A to my nejsme.“