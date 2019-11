Correa promluvil o průběhu tragické nehody v závodě F2 ve Spa

Pilot českého týmu Charouz tehdy narazil do vozu Anthoina Huberta, který svým zraněním o chvíli později podlehl. Sám Correa má vážně poraněnou nohu. Z následků se bude zotavovat ještě nejméně rok.

Correa v rozhovoru pro Mundo Sport a F1 Feeder Series uvedl, že nehodě nedokázal zabránit. Připomeňme, že ke srážce nedošlo na trati ale v únikové zóně.

„Když jsem projel Eau Rouge, narazil jsem na nějaké úlomky z Alesiho vozu, které se dostaly pod přední kola, takže jsem jel rovně a bohužel přímo do Hubertova vozu,“ řekl Correa.

„Všechno je jasné. Měl jsem schůzky s FIA. Byla to velmi nešťastná nehoda, dlouhý řetězec okolností se čtyřmi nebo pěti zapojenými vozy. To, co jsem řekl o tom, co jsem zažil, se shoduje se zprávou FIA.“

„Je zvláštní, že jsem při nehodě neztratil vědomí. Při nárazu to bylo 70 G. Když jsem doktorům řekl, že jsem ho neztratil, nevěřili mi. Než jsem narazil, napnul jsem svaly. Chtěl jsem vystoupit z auta sám, uvědomoval jsem si celý průběh nehody.“

Lékaři chtěli Correovi amputovat část nohy. Ten se rozhodl pro náročnou operaci. Den před Vánocemi ho čeká další.

„Ztratil jsem šest centimetrů kosti ve spodní části holenní kosti. Roste znovu se zvláštním zařízením, proto mám všechny ty kusy kovu kolem mé nohy, které vidíte na sociálních sítích. Moje kost roste milimetr denně.“

„Bohužel, s největší pravděpodobností se má noha nikdy pořádně neuzdraví. Ale budu bojovat, abych se dostal zpět, abych znovu šlápl na plynový pedál.“

Foto: F2