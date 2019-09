Correa převezen do jiné nemocnice. Čeká ho náročná operace nohy

Correa musel být dva týdny v umělém spánku, ve kterém se léčil s ARDS (syndrom akutní dechové tísně). Jedná se o postižení plic, které je výsledkem nepřiměřené zánětlivé reakce v plicní tkáni.

Podle nového vyjádření rodiny je „Juan Manuel nyní plně při vědomí a jeho plíce se zotavily mnohem rychleji, než se očekávalo.“

Jezdec českého týmu tak mohl být začátkem týdne převezen do jiné nemocnice, která se specializuje na ortopedické operace.

„Lékaři budou mít poprvé od nehody úplný přístup k ranám ve spodní části pravé nohy. Budou schopni určit skutečnou úroveň poškození jeho holenní kosti, kotníku a chodidla,“ uvádí rodina.

V neděli proběhne operace, která potrvá nejméně 10 hodin. Lékaři během této operace posoudí, co lze zachránit a co bude nutné odstranit, aby Correova dolní končetina byla v co nejlepším možném stavu.

Zranění, která Juan Manuel utrpěl, jsou podle prohlášení těžká a chirurgický zákrok bude velmi složitý. Lékaři Correovi nabídli možnost amputace části pravé nohy, což ale odmítl.